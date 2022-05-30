نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعي الملح علي النار فكرة منزليه ستريحك طول الصيف من الذباب والناموس والهاموش في المقال التالي
يعد الذباب من أقوى الحشرات وأكثرها انتشارًا في جميع الأماكن ويتكاثر الذباب بسرعة كبيرة لأن بيضه يستغرق يومًا واحدًا فقط ليفقس حتى يفقس مائة يرقة، الذباب ليس له معدة لأن الذباب يفرز مادة أنزيمية في طعامه قبل الأكل والتي يتم امتصاصها بعد ذلك في أنبوب في الجسم ثم مباشرة إلى مجرى الدم، أظهرت بعض الدراسات أن الذباب يحتوي على مجموعة من المضادات الحيوية التي يمكن استخدامها لعلاج الأمراض التي يمكن أن تنقلها إلينا هذه الذباب مثل الملاريا والسالمونيلا والسل،وفي هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة التخلص من الذباب والناموس والهاموش وكل حشرات الصيف.
الملح والخميرة للتخلص من الذباب والنانوس
- قومي بإحضار إناء قديم صغير وضعي فيه طبقة سميكة من الملح ثم أتريكة على النار حتي يسخن.
- ثم ضعي علية كيس من الخميرة الفورية.
- ثم هدئي النار حتى يمتزج الملح والخميرة ويصبحوا مثل البخور.
- سيصبح لونها أغمق.
- عندما يتكون دخان من المزيج ارفعه من على النار.
- ثم قم بتبخير الأماكن التي يتواجد بها الناموس والذباب.
تخلص من الذباب بالخميرة
الخميرة هي واحدة من أكثر المواد فعالية التي يمكنها القضاء تمامًا على تكاثر الذباب في منزلك أو في أي مكان آخر يمكن القيام بذلك عن طريق:
- خذ كوبًا وضع فيه ملعقة صغيرة من السكر واخلطه بكوب من الماء الدافئ.
- ثم نضيف ملعقة خميرة إلى هذا الخليط ونقلب جيداً حتى تظهر الفقاعات.
- ثم نغطي الكوب بأكمله بالبلاستيك.
- ثم قمنا بعمل ثقوب في الغطاء البلاستيكي حتى يتمكن الذباب من دخول الكوب من خلال الثقوب وكانت الثقوب صغيرة بحيث لا يتمكن الذباب من الخروج منه بعد الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعي الملح علي النار فكرة منزليه ستريحك طول الصيف من الذباب والناموس والهاموش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.