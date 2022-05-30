ضعي الملح علي النار فكرة منزليه ستريحك طول الصيف من الذباب والناموس والهاموش

يعد الذباب من أقوى الحشرات وأكثرها انتشارًا في جميع الأماكن ويتكاثر الذباب بسرعة كبيرة لأن بيضه يستغرق يومًا واحدًا فقط ليفقس حتى يفقس مائة يرقة، الذباب ليس له معدة لأن الذباب يفرز مادة أنزيمية في طعامه قبل الأكل والتي يتم امتصاصها بعد ذلك في أنبوب في الجسم ثم مباشرة إلى مجرى الدم، أظهرت بعض الدراسات أن الذباب يحتوي على مجموعة من المضادات الحيوية التي يمكن استخدامها لعلاج الأمراض التي يمكن أن تنقلها إلينا هذه الذباب مثل الملاريا والسالمونيلا والسل،وفي هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة التخلص من الذباب والناموس والهاموش وكل حشرات الصيف.

الملح والخميرة للتخلص من الذباب والنانوس

قومي بإحضار إناء قديم صغير وضعي فيه طبقة سميكة من الملح ثم أتريكة على النار حتي يسخن.

ثم ضعي علية كيس من الخميرة الفورية.

ثم هدئي النار حتى يمتزج الملح والخميرة ويصبحوا مثل البخور.

سيصبح لونها أغمق.

عندما يتكون دخان من المزيج ارفعه من على النار.

ثم قم بتبخير الأماكن التي يتواجد بها الناموس والذباب.

تخلص من الذباب بالخميرة

الخميرة هي واحدة من أكثر المواد فعالية التي يمكنها القضاء تمامًا على تكاثر الذباب في منزلك أو في أي مكان آخر يمكن القيام بذلك عن طريق: