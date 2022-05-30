شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 70%على جميع المنتجات والأجهزة تسوق الآن

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عروض بنده الأسبوعية سوق بنده يعد من أكبر الأسواق القوية التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذا السوق يتوافر فيه كافة المنتجات والسلع الغذائية والغير غذائية التي يحتاجها ويرغب بها كل شخص بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك السوق استطاع أن يقوم بإعطاء وتقديم العديد من الأصناف بالجودة الرائعة والكبيرة لدى كل فرد يريدها بالمملكة العربية السعودية إلى أن قام الهايبر بتوفير هذه المنتجات والمستلزمات بالسعر القليل المناسب مع كل مواطن في المملكة.
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عروض بنده الأسبوعية
يكون متواجد في هايبر بنده أقوى العروض الكبيرة مع الخصومات المذهلة والرائعة، حيث يمكن العرض والتقديم لهذه الخصومات والعروض سواء كانت بالشكل اليومي أو الأسبوعي، وأيضً فإن شركة بنده.
قد نالت واستحوذت على الكثير من التوزيعات الرئيسية التي تم وصولها إلى أربعة في المملكة العربية السعودية، كما أنه الشركة أيضًا لديها ستمائة شاحنة حتى يتم التوصيل لسبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية إلى الهايبر.
خصومات بنده اليوم
- 2.5 كيلو جرام من أنصاف صدور الدجاج بغير عظام وجلد من النوع برديكس يكون بسعر 73.95 بدلًا من 84.95 ريال سعودي.
- 125 جرام من كوادراتيني نوعه لوكر يكون بسعر 8.95 بدلًا من 11.95 ريال سعودي.
- البرجر البرازيلي البقري مقدار كيلو جرام يكون بسعر 27.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- النقانق البرازيلية البقرية مقدار كيلو جرام تكون بسعر 28.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من المفروم البقري الاسترالي يكون 42.95 بدلًا من 53.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الجبن الموزاريلا نوعها فرسانا تكون بسعر 26.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
- شبيهة القشطة الطازجة من النوع الطيب تكون بسعر 19.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- الجبن القشقوان البقري قليل الدسم نوعه هيجدو مقدار كيلو جرام يكون بسعر 49.95 بدلًا من 68.95 ريال سعودي.
- الجبن القريش من النوع جرين لاند مقدار كيلو جرام تكون بسعر 24.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من حمص حب رقم 12 يكون 9.95 ريال سعودي.
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