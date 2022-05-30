شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية من المهرجان الدولي للسلع الغذائية Panda

تخفيضات وتحطيمات أسعار في كل فروع بندة هايبر ماركت Panda hyper market في المملكة العربية السعودية، والذي يضم مجموعة متميزة من السلع المحلية والمستوردة بأعلى جودة وأقل سعر مقارنة بباقي محلات الوطن العربي كافة، حيث يتهافت عليه الكثير من الزائرين بشكل يومي يصل عددهم إلى عشرات الآلاف في كل يوم، ويمكنكم إيجاد كل ما تحتاجونه من سلع: يمكنكم إيجاد جميع أنواع الأجهزة الكهربائية، وخصومات أخرى منهم على أسعار الإلكترونيات الحديثة بأنواعها، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار المأكولات الطازجة والمحفوظة، وخصومات أخرى منهم على أسعار منظفات مختلفة الأنواع، وعروض أخرى منهم على أسعار منتجات العناية الكاملة، وغيرهم من خصومات.

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تتوفر مجموعة ضخمة من العروض على أسعار منتجات مختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر الجبن الأبيض الدوبل كريم الهنغاري، وعرض آخر منهم على سعر الجبنة الفيتا الغنم من فالبريسو، وعرض آخر منهم على سعر طحينة الشعلة، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار مرتديلا الدجاج السادة وبالزيتون من حلواني أخوان.

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توجد أيضاً داخل فروع بنده ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية خصومات خاصة على أسعار: الجبن قليل الدسم من تشيزالاند القريش، وغيرهم من خصومات على أسعار الجبنة البيضاء الكريمية والفيتا من دومتي، وعرض آخر منهم على سعر دجاج التمنية الطازج، وخصومات أخرى منهم على أسعار الأسماك بمختلف أنواعها، ومنها: خصم خاص على سعر روبيان المزرعة بالحجمين الوسط والكبير، وتخفيض آخر منهم على سعر فيليه القاروص بالجلد، وعروض أخرى منهم على أسعار القاروص البحري، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار جمبري البحر المطبوخ، وعلى سعر السلمون النرويجي.

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توجد خصومات أخرى بالفروع على أسعار: سمك الكنعد الكبير، وعلى سعر سمك التونا، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار سمك الشيم، وخصومات أخرى منهم على أسعار قطع العجل بالعظم، وعروض أخرى منهم على أسعار كتف العجل بدون عظم.