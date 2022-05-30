نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد البرص أو الوزغ من المنزل بطريقة نهائية فعالة ومجربة بدون أي مجهود أو لمس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحب دائمًا كل ربة منزل أن يكون منزلها نظيف خالي من وجود أي حشرات توحي بعدم النظافة وتسبب القلق والانزعاج في المنزل، ومع بداية دخول فصل الصيف يبدأ ظهور الحشرات ومنهم الابراص التي قد يشمئز منها الجميع وقد يصعب التخلص منها والسيطرة عليها، ولذلك يتم البحث بشكل كبير عن افضل الطرق التي قد تساعد في التخلص من هذه الحشرة بكل سهولة، ومن خلال متابعتكم لنا سوف نتعرف على أفضل الطرق اللى والغير ضارة على الصحة تمامًا.

أفضل الطرق التي تساعد في التخلص من الابراص في المنزل

يمكنكم استخدام بعض الطرق بمواد متواجدة في كل منزل يمكن من خلالها التخلص من الابراص بشكل نهائي وعدم عودتها مرة أخرى في المنزل ومن أهم هذه الطرق مايلي:

استخدام المياه الباردة

استخدام المياه الباردة من خلال رشها في المناطق المتواجدة فيها الابراص، أو على البرص نفسه وهو ما يساعد في شل حركة البرص وهذا ما يجعله سهل السيطرة عليه بكل سهولة.

استخدام المصايد اللاصقة

المصائد اللاصقة قد تجعل السيطرة على البرص لكل سهولة، وقد تجعله يفر من المكان تمامًا بمجرد رؤيتها.

استخدام الشيح في التخلص من الابراص

يمكن لكل ربة منزل وضع كمية مناسبة من الشيخ ووضعها في قطعة من القماش وربطها ووضعها بجانب الجدران قد تؤدي رائحة الشيح إلى هروب البرص وعدم العودة مرة أخرى لهذا المكان.

استخدام البصل والثوم

يمكن تقطيع البصل شرائح أو وضع فصوص الثوم في الأركان فقد يكره البرص رايحتهم وقد يكون ذلك سبب في التخلص منه في المنزل وفراره وعدم العودة مرة أخرى في هذا المكان.

استخدام الزعفران

كما يمكن رش الأركان بالزعفران فهو إحدى المواد التي يكرهها البرص تمامًا، ويهرب من تواجد.