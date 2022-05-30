نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الاثنين 30 مايو 2022 الموافق 29 شوال 1443 خصم 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض بنده اليوم الاثنين من اهم وافضل العروض في المملكه العربيه السعوديه حيث تعد شركه بنده هيا افضل مقدم للعروض في جميع مدن المملكه العربيه السعوديه لذالك تسعي دائما بنده وهايبر بنده افضل المنتجات وايضا افضل خدمه لجميع المواطنين في كافه المدن دائما حيث تقدم جميع المنتجات والادوات المنزليه بخصومات لا تقبل المنافسه دائما كي يستفيد الجميع ويفرو المال نظرا لارتفاع الاسعار في العديد من المناطق.

عروض بنده اليوم الاثنين

تحتوي عروض بنده علي جميع المواد الغذائيه والتي سوف نعرضها لكم من خلال هذا المقال الذي يتضمن اقوي الخصومات التي تصل الي نصف الثمن كما يشمل ايضا العرض جميع الاجهزه المنزليه بكافه انواعها والادوات الكهربائيه بأسعار مرضيه للجميع كما تضم جميع انواع الملابس ومستحضرات التجميل والمنظفات الخاصه بالنساء والرجال ايضا وكافه المعقمات والزيوت والكريمات ايضا الخاصه بالشعر والبشره الحساسه.

مجله عروض بنده اليوم الاثنين 29 شوال

تحتوي عروض بنده علي كافه انواع اللحوم والاسماك حيث تقدم المبري وسمك التونا والارو الابيض وشوكلاته مشكله ايضا وسكر ناعم ودجاج ساديا ومياه اكوافينا وبياض الحمام ايضا وكنعد كبير بسعر 54.95 ريال سعودي وستيك سلمون نرويجي بسعر 64.95 ريال سعودي فقط كما تشمل ايضا جميع انواع المواد الغذائيه الاري بالسكويت المصري والمعمول بالتمر والشوكلاته.

تضم عروض بنده في كافه المتاجر الخاصه بها جميع انواع المعلبات الغذائيه مثل الحلاوه الطحينيه وورق العنب والفول والتونه وصلصه الطماطم ايضا ومعجون الطماطم كما تشمل ايضا حب ابيض ناعم تركي بسعر 6.95 ريال سعودي وفول مجروش وكمون طبيعي مطحون والقرفه والفاصوليا الخضراء والخضار المشكل ايضا وكرات لحم بقري والخز وجميع انواع الجبن وشرائح اللحم ايضا

كانت هذه عروض بنده اليوم التي تحتوي علي جميع المتطلبات والسلع المختلفة حيث تقدم القهوة وهيل زيدني والشاي الأخضر وجميع أنواع المشروبات الساخنة والمياه المقطرة وبسكويت بكريمه الشوكلاته أيضا وعصير اوشن سبراي بسعر 9.95 ريال سعودي فقطكما تقدم أيضا شراب الشعير بخصم كبير جدا في كافه فروعها لذالك عليكم بالاستفادة بهذا العرض قبل نفاذ الكميه.

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