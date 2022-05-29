شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 60% على جميع المنتجات تسوق الآن

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عروض بنده الأسبوعية يكون هايبر بنده من إحدى الأسواق التي يكون متواجد ومتوفر فيه كل السلع والمنتجات التي يريدها ويحتاجها كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية سواء كانت تلك المستلزمات غذائية وغير غذائية معها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يعمل هايبر بنده على توفيرها إلى كل العملاء بالمملكة العربية السعودية، فمن الممكن التقديم والعرض لهذه الخصومات والعروض أما أن تكون كل يوم أو أسبوع على كل المستلزمات بالسوق.
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عروض بنده الأسبوعية
سوق بنده يكون من ضمة الأسواق التي تم تشييدها في سنة 1979، حيث أن تلك الشركة تعتبر من أكبر الشركات الهامة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك صار الهايبر من إحدى الأسواق التجارية والمالية والمركزية بالمملكة العربية السعودية، وهذا حتى يتم البيع لكافة المنتجات والمستلزمات التي يريدها ويحتاجها كل شخص بالمملكة العربية السعودية سواء كانت من المستلزمات الغذائية والغير غذائية إلى أن صارت الشركة من أشهر الشركات الناجحة بالمملكة.
خصومات بنده اليوم
- القرفة المطحونة مقدار كيلو جرام تكون بسعر 32.95 ريال سعودي.
- الجوز الأمريكي مقدار كيلو جرام سعره يكون 64.95 ريال سعودي.
- 4 قطع من أكواز الذرة الكاملة نوعها سيارا مقدار 628 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- الخضار المشكل من النوع سيارا مقدار 800 جرام تكون بسعر 8.95 بدلًا من 14.50 ريال سعودي.
- 4 قطع من نقانق الدجاج نوعها سيارا مقدار 340 جرام سعرها يكون 9.95 بدلًا من 15.80 ريال سعودي.
- الفاصوليا الخضراء المقطعة نوعها سيارا مقدار 800 جرام سعرها يكون 7.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
خصومات بنده الأسبوعية
- 800 جرام من البازلاء الخضراء نوعها سيارا تكون بسعر 7.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- 450 جرام من كرات اللحم البقري نوعها سيارا تكون بسعر 9.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.
- البرجر البقري بالحجم الجامبو من النوع سيارا عدد 10 قطع مقدار كيلو جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
- 10 قطع من شيش كباب الغنم نوعه سيارا مقدار 500 جرام يكون بسعر 11.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- 1120 جرام من برجر الغنم عدد 20 قطعة تكون بسعر 19.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
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