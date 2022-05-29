نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات كبرى في اكسترا السعودية على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة إكسترا العلامات التجارية الهامة والمشهورة عالميا لجميع منتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية لكي تقدم لعملائها أفضل خدمة ممكنة بأفضل وأقل الأسعار. عروض شركة إكسترا على الأجهزة المنزلية الكهربائية متوفر فرن كهربائي مقدم من برنيسس بسعة 90 لتر وبقوة 2400 وات ستانلس ستيل. يوجد مفرمة مقدمة من شركة فليبس بقوة 500 وات متوفرة باللون الأسود. متاح فرامة مقدمة من مولينكس بقوة 500 وات وبسعة 500 مل متوفرة باللون الأبيض. تخفيض كبير على مقلاة بدون زيت مقدمة من كلاس برو بسعة 3.2 لتر متوفرة باللون الأسود . خصم كبير على ماكينة تحضير القهوة مقدمة من فيليبس بسعة 1.2 لتر وبقوة 1000 وات متوفرة باللون الأسود. متواجد فرن كهربائي مقدم من شركة برينسس بسعة 60 لتر وبقوة 2100 وات ستانلس ستيل. متوفر خلاط يدوي مقدم من فيلبس بقوة 800 وات إستيل متوفر باللون الأسود تخفيض كبير على مقلاة بدون زيت مقدمة من نينجا بسعة 5.2 لتر بقوة 1750 وات متوفرة باللون الأسود. متاح مفرمة مقدمة من مولينكس مفرمة لحم بقوة 2200 وات متوفرة باللون الأسود. متواجد فودي ماكس مقدم من نينجا جهاز طبخ متعدد بسعة 7.5 لتر متوفر باللون الأسود. متوفر قلاية بدون زيت مقدمة من فيليبس بسعة 4.1 لتر وقدرة إستعاب 0.8 كيلو متوفرة باللون الأسود. خضم على مايكروويف مقدم من دايو بسعة 37 لتر 10 مستويات متوفر باللون الأسود. تخفيض كبير على مايكروويف مقدم من جينرال إلكتريك بحجم 1.1 قدم بسعة 31.1 لتر ستانلس إستيل. خصم كبير على صانعة إيسبريسو مقدمة من كلاس برو 20 بار بسعة 2.7 لتر ستانلس إستيل. متوفر موديرنا ماكينة صنع الإسبريسو والكابتشينو مقدمة من أريتي 15 بار متوفرة باللون الأحمر. متاح فرن كهربائي مقدم من كلاس برو بسعة 45 لتر وبقوة 2000 وات متوفر باللون الأسود. متواجد كويك شيف مقدم من مولينكس محضر طعام بقوة 1000 وات مزود بسرعتان مع نبض متوفر باللون الفضي. يوجد عجانة مقدمة من كلاس برو بقوة 1000 وات متوفرة باللون الذهبي في فضي. متوفر خلاط مقدم من نينجا بقوة 1500 وات 3 سرعات متوفر باللون الأسود في فضي. متاح ماكينة إسبريسو مقدمة من إل كايو فورتي بسعة 1 لتر 19 بار بقوة 1450 وات متوفرة باللون الأحمر.

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