شوف اقوي عروض العثيم الاثنين 30 مايو 2022 مهرجان التخفيضات لمده 24 ساعه فقط

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عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير للغايه في كل اسبوع علي عروض العثيم الاثنين في كل اسبوع كي يتعرفوا علي ما تقدمه من سلع ومنتجات غذائيه وادوات منزليه بأسعار لا تقبل المنافسه حيث تعد اسواق عبدلله العثيم من افضل مقدمي العروض في جميع مدن المملكه العربيه السعوديه وخارجها ايضا حيث ان لها فروع متعدده في جميع الشرق الاوسط حيث نقدم لكم عروض العثيم الاثنين والتي تحتوي علي العديد من المنتجات التي يحتاج اليها كافه افراد الاسره.

عروض العثيم الاثنين

تحتوي عروض العثيم علي جميع انواع الملابس الخاصه بالرجال والسناء وايضا للاطفال حيث تقدم جميع انواع الاحذيه ايضا والمساحيق وايضا المنظفات بمختلف انواعها والتي تحتاج اليها جميع النساء لغسيل الاطباق والملابس كما تشمل جميع انواع الاجهزه الكهربائيه والجوالات بمختلف احجامها وانواعها لذالك نقدم لكم كافه السلع بأسعارها كي تتعرفوا عليها وتستفيدوا من عروض العثيم الاثين قبل انتهاء العرض.

مجله عروض العثيم الاثنين

تحتوي عروض العثيم علي جميع انواع الفاكه حيث تقدم بخاري حمراء بسعر 9.95 ريال سعودي وجميع انواع المانجو اليمني قلب النور بسعر 6.95 ريال سعودي فقط والرومان ومانجو تيمور بسعر 12.95 ريال سعودي كما تحتوي ايضا علي اناناس بسعر 5.95 ريال سعودي والموز بسعر 3.95 ريال سعودي فقط وجميع انواع البسكويت والحلويات المشكله بأسعار لا تقبل المنافسه ابدا.

تتضمن عروض العثيم دونات فانسي 4 حيه بسعر 7.95 ريال سعودي فقط وزود خبز تورتيلا ابيض كبير 6 حبه بسعر 5.95 ريال سعودي فقط وزود كروسانون بالزبده بسعر 4.95 ريال سعودي فقط وزود خبز ابيض شرائح ايضا بسعر 3.95 ريال سعودي فقط وكيكه الغابه السوداء صغير بسعر 19.95 ريال سعودي فقط وزود بقلاوه جوز الهند وفول سوداني ايضا بسعر 35.95 ريال سعودي فقط حيث يمكن لك الاستفاده من خلال اقرب متجر لك او الطلب اونلاين.

كما تشمل ايضا عروض العثيم الاثنينصانعه الطعام كينوود بسعر 29 ريال سعودي فقط ولحم حاشي بدون عظم بسعر 38.95 ريال سعودي فقط ولحم حاشي بالعظم بسعر 28.95 ريال سعودي ومقلاه ايبو ومفروم بقر برازيلي مبرد بسعر 23.95 ريال سعودي وميكرويف السيف 20 لتر ايضا بسعر 249 ريال سعودي فقط.