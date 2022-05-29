نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم الطازج اليوم الاثنين 29 شوال 1443 مهرجان الخصومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم الطازج في يوم الاثنين حيث تعد من العروض التي ينتظرها كافه الأشخاص والمواطنين في مختلف المناطق حيث يسعى كافه المقيمين للاستفادة بها ومن خصوماتها التي تصل إلي نصف الثمن لذالك لا تفوتكم هذه التخفيضات التي لن تتكرر مره اخري حيث يمكن لكم الاستفادة بهذا العرض من خلال الذهاب لأقرب فرع لكم أو من خلال الطلب عبر الأنترنت وسيصل طلبك في اقرب وقت.

عروض العثيم الطازج

تعد شركه العثيم من افضل المؤسسات في المملكة العربيه السعودية التي تقدم كافه انواع المنتجات بسعر الجملع حيث ان لها عدد كبير للغايه من الاسواق والسوبر مركت والمولات في جميع المدن حيث حيث تحتوي علي عروض يوميه وعروض اسبوعيه دائما كي يستفيد المواطن من منتجاتها المميزه حيث يسعي الجميع لمعرفه تلك السلع واسعارها والتي سوف نقدمها لكم من خلال هذا المقال.

مجله عروض العثيم الطازج اليوم

تشمل عروض العثيم جميع أنواع البنه الحاره وحلاوه طحينيه ساده وشيبه جبن الزهار ملح خفيف كما تحتوي ايضا علي الحمص الكسيح بالطحينه بسعر 16.95 ريال سعودي فقط ومكدوس وطرشي مشكل ايضا وكافه انواع الفاكه الخضار والمعلبات حيث تحتوي علي التمر السكري وايضا المانجو والبطيخ والكمثري وكافه انواع الخبز ودونات والبسكويت وتورته حجم وسط والجزر والليمون واللحوم والأدوات المنزلية أيضا.

تحتوي عروض العثيم الطازج علي اكواب شفافة للقهوة اورينكس واعواد خشبية اورينكس ايضا واكياس قمامة بربطة سانيتا وجميع انواع المعقمات والمناديل للحمام فاين دويتو بسعر مميز للغايه وكذلك مناديل ماكسي سانيتا كلوب لفتين وجميع أنواع المناديل حيث تحتوي علي مناديل للوجه كلينكس اسينشال ومنعم الأقمشة نولين وكافه انواع المساحيق الهامه للملابس ومبيض ملابس تجدونه ضمن عروض العثيم الطازج.

كما تشمل ايضا كافه انواع العصائر والمشروبات الهامه للغايه والتي يحتاج اليها الجميع في فصل الصيف نظرا لارتفاع درجه الحراره للغايه حيث تحتوي علي العصاءر والمشروبات الغازيه والمياده المعدنيه ايضا حيث تجدونها ضمن عروض العثيم الطازج التي قد قدمناها لحضراتكم لذالك سارعوا في اللحاق والاستفاده من تلك الخصومات التي تصل الي نصف الثمن في كافه الفروع في المملكه العربيه السعوديه.