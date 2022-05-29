نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجله عروض العثيم اليوم الاثنين 30 مايو 2022 الموافق 29 شوال 1443 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال هذا المقال عروض العثيم اليوم حيث تعد واحده من العروض التي ينتظرها كافه المواطنين في مختلف مدن المملكه العربيه السعوديه كي يستفيدوا من المنتجات الهامه والصريه التي تقدمها في كل يوم اثنين من كل اسبوع لذالك لا تفوتكم تلك التنزيلات الهامه للغايه حيث يستمر هذا العرض لمده 24 ساعه فقط في كافه اسواق ومتاجر عبدلله العثيم لذالك نقدم لحضراتكم المجله الخاصه بالعرض كي تتعرفوا علي المنتجات واسعارها ايضا.

عروض العثيم اليوم

تشمل اسواق عبدلله العثيم كافه انواع السلع الهامه والتي يحتاج اليها كل منزل من مواد غذائيه حيث تقدم لعملائها جميع انواع الفواكه والخضار الطازج والذي لا بد من توافره في اي منزل في المملكه العربيه السعوديه وخارجها ايضا كما تحتوي علي كافه انواع البقوليات واللحوم وايضا الدواجن والمكسرات بمختلف انواعها وجميع انواع الحلويات الشرقيه والغربيه ايضا في كافه فروعها لذالك لا تفوتكم فسارو بالاستفاده فبل انتهاء العرض.

مجله عروض العثيم اليوم

تتضمن عروض اسواق العثيم جميع انواع المواد المختلفه حيث تحتوي عليها باسعار مرضيه للجميع كي يستفيدوا بها كما تقدم ايضا جميع الاجهزه المنزليه المختلفه والمتنوعه بأسعار مخفضه جدا لجميع عملائها في كافه المدن حيث يبحث عدد كبير وغير مسبوق للاستفاده من تلك الخصومات التي تقدمها متاجر عبدلله العثيم.

تحتوي عروض العثيم اليوم علي جميع انواع الفاكه الطازجه حيث تقدم الشمام الاصفر بسعر 2.95 ريال سعودي كما تحتوي ايضا علي حبحب بسعر 2.95 ريال سعودي فقط والخوخ المعلب بسعر 7.95 ريال سعودي والمشمش بسعر 14.95 ريال سعودي فقط والعديد من السلع الاخري التي تقدمها عروض العثيم في مهرجان الطازج في يوم الاثنين كما تشمل العصائر الطبيعيه مثل عصير مانجو بسعر 8.95 ريال وهيل زدني.

تشمل ايضا عروض العثيم الاثنين القهوه هرري عربي بسعر 36.95 ريال سعودي فقط ولبنه صافي بسعر 11.95 ريال سعودي وايضا عصير المراعي والفلفل الاسود المطحون بسعر 36.95 ريال سعودي وجميع انواع البهارات والخضار حيث تقدم الخيار الطازج ومفلفوف المحشي والجزر البدي والليمون ايضا بسعر 7.95 ريال سعودي والباذنجان والثوم بسعر 3.95 ريال سعودي فقط وجميع انواع اللحوم والمعلبات الغذائيه ايضا.