نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية على البقالة والسلع الغذائية othaim mall في المقال التالي

تشكيلة جديدة من السلع المتنوعة تقدمها عروض العثيم الأسبوعية لكافة المتسوقين في المملكة العربية السعودية، داخل فروع العثيم مول التي وصل عددها إلى 284 فرعاً في مختلف مناطق المملكة، يمكنك إيجاد كافة احتياجاتك من التجهيزات المنزلية والإلكترونيات، بالإضافة إلى مئات المنتجات الغذائية ومواد النظافة الشخصية ونظافة المنزل، كما تتيح لك أسواق العثيم فرصة للربح لتكون واحداً من بين عشرة آلاف رابح، فقد تستعيد نصف قيمة مشترياتك من العثيم في حالة إذا كنت أحد الفائزين. عروض العثيم اشتري كيس وزن عشرة كيلو جرام من سكر الأسرة الناعم، لإعداد العصائر والحلويات مقابل 27.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.

اشتري من أسواق عبد الله العثيم مسحوق غسيل تايد بودرة مركز كيس وزن أربعة كيلو جرام ونصف إلى خمسة كيلو جرام مقابل 36.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال، مع العلم أن العدد المسموح لكل عميل هو ثلاث حبات فقط من هذا المنتج. احصل على كيس من أرز الوليمة البسمتي وزن عشرة كيلو جرامات بسعر مميز فقط تجده في العثيم مول، حيث يعرض مقابل 59.95 ريال سعودي بدلاً من 80.95 ريال.

وفر مع العثيم واشتري مكرونة بيرفيتو ثلاث حبات بسعر 9.95 ريال بدلاً من 17.85 ريال، مع العلم أن العدد المسموح لكل عميل هو 9 حبات فقط من هذا العرض. أسواق العثيم يوفر العثيم لجميع عملائه فرصة شراء ما يحتاجونه من شامبوهات الشعر ومنتجات العناية بالأسنان والبشرة للكبار والصغار، ومنتجات العناية الشخصية أيضاً.

احصل على عرض لوشن جرجنز رائحة أصلية 400 مل مقابل 10.95 ريال بدلاً من 24.25 ريال للحبة.

شامبو الأطفال نونو عبوة 500 مل مقابل 11.95 ريال بدلاً من 17.5 ريال. صابون صحون جنتو ليمون سعة لتر مقابل 6.95 ريال للحبة بدلاص من 13.95 ريال.

اشتري صابون صحون سنوفا ليمون سعة لتر بالإضافة إلى 500 مل مجاناً بسعر 7.95 ريال للحبة بدلاً من 11.95 ريال. العثيم مول ويفر لواكر تورتينا ميني 90 جرام سعر الحبة 14.95 ريال.

شيبس تسالي كاتشب 170 جرام مقابل 3.95 ريال بدلاً من 5.75 ريال للحبة. شاي خدير اسود كيس 100 حبة مقابل 13.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

قهوة كيف المسافر عربي هيل 12 × 5 جرام بسعر 17.95 ريال للحبة بدلاً من 24.05 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم الأسبوعية على البقالة والسلع الغذائية othaim mall - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية على البقالة والسلع الغذائية othaim mall على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.