شوف عروض اكسترا على الشاشات الذكية أوفر وتخفيضات extra على اكسسوارات التلفزيون

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عمر شويل - جدة أقوى عروض اكسترا على الشاشات الذكية وأوفر وتخفيضات اكسترا extra السعودية على اكسسوارات التلفزيون وملحقاته، وذلك ضمن عروض وخصومات كبرى تبدأ من 26 مايو الحالي وتنتهي في يوم 4 يونيو 2022 المقبل، حيث توفر معارض اكسترا بالسعودية وبجميع الفروع تخفيضات الصيف على الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونيات كذلك، وتتضمن العروض عروض الجوالات، عروض الشاشات التلفزيونية الذكية، وعروض الأجهزة الكهربائية الكبيرة، والأجهزة الصغيرة الخاصة بالمطبخ، وذلك إلى جانب الخصومات وخدمات تقسيط اكسترا بدون تمويل، ويوفر المتجر العديد من مميزات التوصيل والشحن والتركيب، إلى جانب ميزات صيانة ما بعد البيع حصريًا لعملائه من محبي التسوق أون لاين من خلال موقع اكسترا الإلكتروني أو من خلال زيارة أقرب فروع اكسترا.

عروض اكسترا على الشاشات الذكية

تضم عروض الشاشات الذكية مجموعة مختارة من أجود أنواع الشاشات، والتي تعد ضمن قائمة أفضل العلامات التجارية لصناعة الأجهزة الذكية والمنزلية، وتتضمن التخفيضات شاشات أل جي LG، شاشات سوني SONY، شاشات سامسونج SAMSUNG، والعديد من الماركات الرائجة في سوق الأجهزة الكهربائية السعودي، ويعتمد اختيار extra السعودية على الجودة والتميز، وذلك مقابل أسعار حصرية ومميزة، ولم يغفل المتجر كذلك عن اكسسوارات التلفزيون وملحقاته من سماعات ومضخمات الصوت التي تتميز بالنقاء والجودة.

اكسترا تخفيضات الشاشات

تتميز شاشات سوني الفاخرة بالجودة المذهلة والتقنيات المتطورة والتكنولوجيا الذكية التي تسهل على المستخدم استخدام الشاشات، وتوظيفها بأكثر من طريقة لتخدم احتياجات جميع أفراد المنزل، وتتمتع شاشات سوني بجودة صوت دولبي السينمائي فائق الوضوح ومتعدد الأبعاد ينقل لك ما تشاهده بجودة واقعية وكأنك تعيش ما تراه.

تخفيضات اكسترا على اكسسوارات التلفزيون

توفر معارض اكسترا السعودية العديد من اكسسوارات التلفزيون من سماعات لاسلكية وسماعات متصلة بنظام صوتي ذكي بالمنزل، بحيث يوفر للمستخدم أفضل تجربة للاستخدام، كما تتضمن الخصومات طاولات التلفزيون بتصميمات عصرية وأنيقة تضفي المزيد من الفخامة على منزلك بإعتبارها قطعة ديكور عملية وتستخدم بأكثر من طريقة ووسيلة.

عروض اكسترا extra

ال جي مسرح منزلي 1000 وات 5.1 قناه بسعر 809 ريال.

مكبر صوت ال جي 300 وات + 2 مدخل اتش دي + 2.1 قناه + 1 مدخل بصري + 1 مدخل يو اس بي + بلوتوث بسعر 579 ريال.

ساوند بار ال جي بلوتوث 2.0 قناه 100 وات 4 مكبرات صوت بسعر 279 ريال.

ال جي مكبر صوت بلوتوث + 2 منفذ يو اس بي + اف ام + تطبيق دي جي ايفون واندرويد بسعر 809 ريال.

نقلنا لكم أقوى الخصومات والتخفيضات الكبرى من اكسترا السعودية، حيث نوافيكم بأدق التفاصيل حول أجدد الفرص التوفيرية من كبرى متاجر السعودية، فتابعونا لمعرفة المزيد.