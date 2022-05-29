نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على السلع الغذائية تصل إلى 75% في جميع الفروع في المقال التالي
يكون هايبر بنده من إحدى الأسواق التي تم بنائها عام 1979، كما أن هذه الشركة تعد من أهم الشركات الكبيرة المهمة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا أصبح السوق من ضمن الأسواق المالية والتجارية والمركزية في المملكة العربية السعودية، وذلك لكي يتم البيع لكل المستلزمات والمنتجات التي يحتاج لها ويرغب بها كل مواطن في المملكة العربية السعودية أما أن تكون من المنتجات الغذائية والغير غذائية وأصبحت الشركة من أنجح الشركات الشهيرة في السعودية.
عروض بنده السعودية
سوق بنده يكون من ضمن الأسواق التي يتواجد ويتوافر بها كافة المنتجات والسلع التي يحتاج لها ويرغب بها كل فرد مقيم بالمملكة العربية السعودية أما أن يكون من المنتجات الغذائية والغير غذائية مع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي يقوم هايبر بنده بتوفيرها إلى كافة الزبائن المتواجدين في المملكة العربية السعودية، فيمكن العرض والتقديم لتلك العروض والخصومات سواء كانت أسبوعية أو يوميا على كافة المنتجات في الهايبر.
تخفيضات بنده اليوم
- آيس كريم من النوع السعودية مقدار اثنان لتر يكون بسعر 19.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
- المناديل الناعمة من النوع نورس مقدار 10 * 180 منديل يكون بسعر 21.95 بدلًا من 31.50 ريال سعودي.
- 2 + 1 من آيس كريم نوعه هاجين داز مقدار 100 مل يكون بسعر 17.95 بدلًا من 32.85 ريال سعودي.
- 5 * 30 جرام من كيك الشوكولاتة نوعها جالاكسي عدد 1 + 1 يكون بسعر 16.95 بدلًا من 33.90 ريال سعودي.
- ستربس الدجاج الحار من النوع دو مقدار 750 جرام يكون بسعر 20.95 بدلًا من 35.95 ريال سعودي.
- اثنان علبة من شراب الشعير من البربيكان مقدار 6 * 250 مل يكون بسعر 24.95 بدلًا من 33 ريال سعودي.
- 1 لتر من العصير نوعه أوشن سبراي يكون بسعر 9.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من القهوة التركية نوعها الخير يكون بسعر 15.95 بدلًا من 29.50 ريال سعودي.
- اثنان حبة من بسكويت بكريمة الشوكولاتة من النوع أوريو مقدار 16 * 38 جرام يكون بسعر 23.95 بدلًا من 37.90 ريال سعودي.
- المحلي نوعه ستيفانا مقدار 100 * 2.5 جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
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