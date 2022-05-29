شوف أقوى عروض العثيم اليوم بتخفيضات هائلة واسترجع 50% من قيمة مشترياتك

أقوى عروض العثيم اليوم بتخفيضات هائلة بالإضافة إلى استرجاع العملاء 50% من قيمة مشترياتهم، تقدم أسواق عبدالله العثيم بالسعودية مجموعة من المنتجات المختلفة لراغبي الشراء بالجملة بأسعار مخفضة، أتاحت شركة العثيم بجميع فروعها المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية عروض حصرية على الفواكه والخضروات والمعلبات وغيرها بأسعار تنافسية، نظرًا لزيادة الإقبال عليها و شرائها بكميات كبيرة، ويمكن لعملائها متابعة أقوى هذه العروض بزيارة أحد الفروع أو من خلال البروشور الخاص بالعروض الأسبوعية أونلاين.

أقوى عروض العثيم الأسبوعية بتخفيضات هائلة واسترجع 50% من قيمة مشترياتك

تدعو أسواق عبدالله العثيم بالسعودية عملائها لزيارة فروعها المنتشرة بالمملكة، فهناك أكثر من 10000 رابح لهذا الأسبوع، حيث يتم استرجاع 50% من قيمة المشتريات، ومن أقوى عروض العثيم اليوم ما يلي:

سعر صدور دجاج لاتينا وزن 2.5 كيلو بسعر 65.95 ريال بدلاً من 73.95 ريال سعودي، هناك العديد من الوصفات الشهية التي تدخل فيها صدور الدجاج، لذلك فإنه تزداد حركة الشراء عليها، حيث يتم إعدادها مشوية ومقلية وشاورما، ويمكن إضافتها المكرونة والرز لإعداد ألذ الوجبات وغيرها من الوصفات، كما أن صدور الدجاج تساهم بشكل كبير في فقدان الوزن، حيث أنها قليلة السعرات الحرارية وصحية.

سكر أبو فهد ناعم ال 10 كيلو بسعر 29.95 ريال بدلاً من 34.50 ريال سعودي، السكر من أكثر السلع استهلاكًا في أي منزل، سواء في المشروبات والعصائر أو في إعداد أشهى الحلويات.

لحم تونة ابيض هالي 200جرام بسعر 4.75 ريال بدلاً من 7.25 ريال سعودي، التونة مصدر جيد للطاقة وقليلة السعرات الحرارية، فهى مفيدة جدًا لصحة الجسم وتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للمخ والكلى وتعزز المناعة، قليلة السعرات الحرارية وتساعد على فقدان الوزن الزائد.

أهم العروض على حفائظ الأطفال

تتابع الأمهات بشكل دائم أهم العروض على حفائظ الأطفال نظرًا لاستهلاكها بشكل يومي وغلاء أسعارها ومن أهم هذه العروض: