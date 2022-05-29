نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الصيفية تسوق الآن بخصم يصل إلى 50% حتي نفاذ الكمية في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية شركة اكسترا تعتبر من الشركات الناجحة والكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في تقديم ومنح أكبر الخصومات مع العروض القوية والرائعة جدًا التي تكون متوافرة من قبل شركة اكسترا، وكذلك فإن الشركة قد استطاعت تقديم وإعطاء أكبر العروض والخصومات بالسعر القليل الذي يناسب كل فرد بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا تعتبر الشركة من الشركات المتخصصة في بيع كل الكهربائيات والإلكترونيات بالتجزئة مع الأجهزة والأدوات المنزلية.
اقوي عروض اكسترا خصومات علي الاجهزة المنزلية و الكهربائية تصل الي 50%
عروض اكسترا السعودية
تكون شركة اكسترا من إحدى الشركات المتخصصة لبيع كافة الكهربائيات والإلكترونيات في هذه الشركة بالسعر الذي يناسب ويتوافق مع كل فرد بالمملكة العربية السعودية حتى حصل العديد من المواطنين على كل ما يريدونه ويطلبونه سواء كان ذلك من الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية، حيث أن شركة اكسترا تعد من ضمن الشركات المساهمة التي دخلت إلى الأسواق المركزية والمالية في المملكة العربية السعودية.
عروض اكسترا السعودية
- خصومات اكسترا شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 65 بوصة عالية الدقة تدعم الأندرويد يكون سعرها 2099 بدلًا من 4199 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 65 بوصة عالية الدقة الذكي يكون بسعر 3999 بدلًا من 4498 ريال سعودي.
- ساوند بار الذكي من النوع سامسونج 11.1.4 قناة مع مكبر الصوت اللاسلكي باللون الأسود يكون بسعر 4499 بدلًا من 5999 ريال سعودي.
- حامل التلفزيون الاحترافي من برتيك حجم من 37 بوصة إلى 70 بوصة يكون بسعر 599 بدلًا من 1099 ريال سعودي.
- شاشة حماية التلفزيون الشفاف من النوع براكيت حجم 55 بوصة يكون بسعر 229 بدلًا من 349 ريال سعودي.
- حامل التلفزيون الجداري من النوع براتيك حجم من 40 بوصة إلى 70 بوصة يكون سعرها 75 بدلًا من 119 ريال سعودي.
- أريكة الألعاب من النوع كوجاز كحد أقصى حتى 160 كيلو جرام باللون الأزرق والأسود يكون بسعر 899 بدلًا من 1459 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع ال جي حجم 50 بوصة عالية الدقة يكون بسعر 2199 بدلًا من 4429 ريال سعودي.
- ساوند بار من النوع سوني 2.0 قناة سعة 120 واط يدعم البلوتوث سعره يكون 349 بدلًا من 449 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع تي سي ال حجم 50 بوصة عالي الدقة يكون بسعر 1499 بدلًا من 2099 ريال سعودي.
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