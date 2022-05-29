نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية 40% لمدة 3 ايام اغتنم الفرصة قبل نفاذ الكمية في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية، يكون سوق بنده من أشهر الأسواق الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك السوق يعمل على خدمة الكثير من الزبائن التي وصلت إلى مائة مليون وستون عميل تقريبًا متواجدين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أن ذلك السوق يعد من أهم القطاعات الضرورية التي تختص بمجال التجزئة، وكذلك فإن الهايبر يمتلك السجل المتميز والرائع الذي يرجع لسنة 1978.
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عروض بنده الأسبوعية
سوق بنده يكون من ضمن الأسواق المتخصصة في قطاع التجزئة، كما أن هذا السوق يمتلك أقوى المجموعات الكبيرة معها أهم الأعمال الرائعة التي تتواجد بين جميع المتاجر والشركات بالمملكة، وذلك تم بعد تشييد شركة تعتبر من إحدى أكبر الشركات الناجحة التي قامت بتمهيد الطريق من أجل بناء وتشييد العديد من التصورات الإيجابية التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية.
عروض بنده السعودية
- تنزيلات بنده الأسبوعية جمبري البحر المطبوخ مقدار كيلو يكون بسعر 27.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات بنده الشهرية السلمون النرويجي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 59.95 بدلًا من 79.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات بنده اليوم سعر الكيلو جرام من الفيلية السلمون يكون 79.95 بدلًا من 99.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
خصومات بنده اليومية
- عروض بنده الشهرية الكنعد الكبير مقدار كيلو جرام يكون بسعر 54.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية الشيم مقدار كيلو جرام يكون بسعر 7.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده الشهرية 900 جرام من قطع الدجاج المشكلة نوعها التنمية يكون بسعر 9.95 بدلًا من 11.75 ريال سعودي.
- خصومات بنده الأسبوعية 1000 جرام من الدجاج الطازج نوعه التنمية يكون بسعر 17.95 بدلًا من 20.50 ريال سعودي.
عروض بنده اليوم
- تنزيلات بنده اليومية الجبن قليل الدسم من تشيزا لاند القريش مقدار كيلو جرام يكون بسعر 24.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم الجبن الدمياطي من النوع دومتي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 17.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده الشهرية سعر الكيلو جرام من الطحينة ماركة الشعلة يكون 19.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
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