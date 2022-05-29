شوف عروض لولو هايبر تقدم أقوى عروض نهاية شهر شوال على مختلف السلع الغذائية والأجهزة بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU

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لولو هايبر تقدم عروض أكثر من مميزة بمناسبة قرب انتهاء شهر شوال العظيم، وتقدم عروضها لمدة ثلاث أيام فقط بأسعار مبهرة. حيث تقدم لولو هايبر في جميع متاجرها أفضل الخصومات والتخفيضات على كل ما يحتاج إليه كل شخص من سلع غذائية مهمة بأسعار ليس لها مثيل. بالإضافة لذلك تقدم مجموعة من أفضل الأجهزة المختلفة كالأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمناسبة انتهاء شهر شوال الكريم لذلك لا تفوت هذا العرض المميز قبل انتهاؤه. أقوى عروض لولو هايبر على الأجهزة الإلكترونية بمناسبة قرب انتهاء شهر شوال احصل على خصم 700 ريال على شاشة ذكية ماركة باناسونيك، مدعمة بنظام أندرويد، وبشاشة مقاسها 32 بوصة. كما أنه مدعم بخدمة واي فاي التي تمكنك من تشغيل أي فيديو أو مشاهدة أي شي بشكل حصري عليها. تلفزيون ذكي، وبها منفذ يو اس بي. بسعر 799 ريال بدلاً من 1499 ريال سعودي. متوفر في لولو هايبر هاتف موتورولا جي 51، من الجيل الخامس، مزود بشاشة حجمها 6.8 بوصة. كما أن سعة الرام هي 4 جيجا بايت رام، والذاكرة الداخلية سعتها 128 جيجا بايت. وبالنسبة للكاميرات فتحتوي على ثلاث كاميرات خلفية بدقة عالية هي 2+8+50 ميجا بيكسل، والأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل. بسعر 769 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي، ووفر 230 ريال. تخفيضات لولو العملاقة على السلع الغذائية بمناسبة انتهاء شهر شوال خصم 36 ريال على أنكور حليب مدعم مجفف، للحبة بوزن 2.25 كيلو جرام، بسعر 49.50 ريال بدلاً من 85.95 ريال سعودي، وخصم 36 ريال.

تقدم لولو أحلى فاكهة الصيف وهي بطيخ السعودية، للكيلو بسعر 0.95 ريال بدلاً من 2.95 ريال، ووفر 2 ريال سعودي. اشتري لحم بقري هندي، سعر الكيلو 24.90 ريال بدلاً من 35.95 ريال سعودي.

متوفر جبنة بارميزان إيطالي، للكيلو بسعر 49.90 ريال بدلاً من 83.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر تقدم أقوى عروض نهاية شهر شوال على مختلف السلع الغذائية والأجهزة بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU - ثقفني

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