نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تصفيات هايبر لولو بنصف الثمن على المكيفات والغسالات والثلاجات والأدوات المدرسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفيات هايبر لولو بنصف الثمن على المكيفات والغسالات والثلاجات والأدوات المدرسية، يتوفر مابيد ألوان خشبية العدد 15 بالإضافة إلى 12 قلم تخطيط بسعر 10 ريال بدلا من 15.5 ريال خصم 35%، تتوفر أكسفورد أداة هندسية بسعر 9 ريال بدلا من 13.25 ريال خصم 32%، يتوفر ون بلس ورق تجليد بني اللون 10 متر X 33 سم بسعر 9 ريال بدلا من 13.25 ريال خصم 32% ضمن عروض هايبر لولو على الأدوات المدرسية و الأجهزة الكهربائية.

عروض هايبر لولو بنصف الثمن

تتوفر وين بلس جرة صلصال 8 قطع و 11 أداة بسعر 15 ريال بدلا من 22 ريال خصم 32%، تتوفر ضمن خصومات هايبر لولو نصف الثمن حقيبة ظهر مدرسية ايتن مطبوعة تصميمات متنوعة 18.5 بوصة بسعر 69 ريال بدلا من 129 ريال خصم 47%، يتوفر ضمن عروض الأدوات المدرسية هايبر لولو ون بلس ورق تجليد 45 X 10 متر + 45 X 5 متر بسعر 15 ريال بدلا من 26.5 ريال خصم 43%.

تتوفر سوبر جنرال ثلاجة باللون الأبيض سعة 181 لتر بسعر 1099 ريال بدلا من 1499 ريال خصم 24%، يتوفر ضمن عروض الثلاجات هايبر لولو ايفون فريزر أفقي باللون الفضي سعة 200 لتر بسعر 1199 ريال بدلا من 1599 ريال خصم 25%، تتوفر ضمن خصومات ربع الثمن هايبر لولو ثلاجة سوبر جنرال عدد 2 باب باللون الرمادي سعة 25 لتر بسعر 1799 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 22%.

تخفيضات الأجهزة عروض لولو السعودية

تتوفر غسالة ميديا تحميل أمامي باللون الفضي سعة 10 كيلو غسيل بسعر 2049 ريال بدلا من 2689 ريال خصم 24%، تتوفر ضمن عروض الغسالات هايبر لولو نفس الغسالة سعة 12 كيلوغرام باللون الفضي بسعر 2309 ريال بدلا من 3039 ريال خصم 24%، كما تتوفر ضمن عروض هايبر لولو 2022 غسالة كاندي تحميل أمامي سعة 10 كيلو للغسيل و 6 كيلو للتجفيف بسعر 2399 ريال بدلا من 3299 ريال خصم 27%.

تتوفر ميديا غسالة الصحون 7 برامج بسعر 1399 ريال بدلا من 1719 ريال خصم 19%، تتوفر ضمن عروض هايبر لولو المذهلة 2022 كاندي غسالة ملابس تحميل أمامي باللون الأبيض سعة غسيل 8 كيلو وتجفيف 5 كيلو بسعر 2099 ريال بدلا من 2999 ريال خصم 30%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو غسالة الصحون ايلكترولكس عدد 6 برامج بسعر 1799 ريال بدلا من 2449 ريال خصم 27%.

عروض المكيفات هايبر لولو

يتوفر سوبر جنرال مكيف سبليت بارد 1 طن بسعر 1699 ريال بدلا من 1999 ريال خصم 15%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو مكيف سوبر جنرال سبليت حار و بارد 1.2 طن بسعر 1749 ريال بدلا من 2099 ريال خصم 17%، يتوفر موقد طهي الكترولكس خماسي الشعلات بسعر 2449 ريال بدلا من 2749 ريال خصم 11% ضمن عروض هايبر لولو على الأدوات المدرسية و الأجهزة الكهربائية.