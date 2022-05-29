شوف عروض العثيم تقدم فرصة عظيمة للتسوق مع استرداد 50% من قيمة مشترياتك

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عروض العثيم مول تقدم أقوى عروض التسوق مع إمكانية استرداد 50% من قيمة مشترياتك، في جميع فروع أسواق عبد الله العثيم من خلال مسابقة يمكنك من خلالها الفوز بالحصول على نصف مشترياتك مجاناً، مع توفير 10000 فرصة للفوز تخضع للشروط والأحكام المتبعة، هذا بالإضافة إلى الخصومات الأسبوعية المتاحة على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وغيرها العديد من المنتجات، المتوفرة من خلال الفروع المختلفة والمنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، وإليكم أفضل العروض في قسم الأغذية لهذا الأسبوع. عروض العثيم اليوم للسلع الغذائية: سكر الأسرة وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.

أرز الوليمة مزة بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 59.95 ريال سعودي بدلاً من 80.95 ريال.

عرض كرتونة دجاج مجمد ساديا بسعر 178.95 ريال سعودي بدلاً من 210 ريال.

صابون تايد بودرة مركز كيس وزن 4.5 كيلو للكيس بسعر 36.95 ريال سعودي بدلاً من 71.95 ريال.

عرض ثلاث حبات مكرونة بيرفيتو بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 17.85 ريال.

شبيهة قشطة بوك عرض به 6 حبات بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 20.95 ريال. لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 59.95 ريال سعودي للكيلو.

شبيهة جبن السعودية فيتا أبيض بسعر 10.95 ريال سعودي للكيلو.

زيتون سما اسباني أسود جامبو بسعر 15.95 ريال سعودي للكيلو.

مربى مشمش الشهد بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو.

وعرض قوي على علبة لبنة بينار طازجة بسعر 57.50 ريال سعودي. مانجو مدامي بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو.

سنتيشن مانجو بسعر 6.45 ريال سعودي للكيلو.

كمثرى روزماري بسعر 6.95 ريال سعودي للكيلو.

ليمون فتنامي بسعر 7.45 ريال سعودي للكيلو. عروض المنتجات المتنوعة: حليب هالي بودرة وزن 2.5 كيلو جرام بسعر 62.95 ريال سعودي بدلاً من 79.95 ريال.

سكر أبو فهد ناعم وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 34.50 ريال.

ورق عنب اميفا بسعر 13.50 ريال سعودي بدلاً من 18.75 ريال.

بطاطس تاستو كريتكل وزن واحد كيلو جرام بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 12.50 ريال. عروض ثلاث حبات تونه هنا خفيف بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال.

بيرة موسى زجاج ربطة بها 6 عبوات بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال.

مايونيز مازولا ضغاط بسعر 8.95 ريال سعودي. معمول فيكتو شوكولاتة بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 8.95 ريال.

عرض ثلاث حبات شوربة هالي شوفان أبيض وزن 4000 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال.

بيكربونات الصوديوم رياض فود بسعر 31.95 ريال سعودي بدلاً من 39.50 ريال. عمر شويل - جدة عروض العثيم تقدم فرصة عظيمة للتسوق مع استرداد 50% من قيمة مشترياتك - ثقفني

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