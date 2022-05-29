الاشتراك في سحب مسابقة الحلم على جوائز 100.000$ وكيلو ذهب

أعلنت مسابقة الحلم رسميًا بعد طول ترقب وانتظار اسم الفائز بجائزة المسابقة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، وذلك في الحفل الذي أقيمت فعالياتها على الهواء مباشرةً مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب مساء الخميس الماضي، وفور الاتصال بالفائز وتهنئته، تم على الفور الكشف عن قيمة الجائزة القادمة، التي حملت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث سيتم السحب على جائزتين، الأولى على جائزة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، والجائزة الثانية بقيمة 1 كيلو جرام من الذهب الصافي.

الاشتراك في مسابقة الحلم

أما عن الاشتراك في مسابقة الحلم، فهي عبر الطرق الأساسية كما هي دون تغيير، وذلك من خلال الاتصال على رقم دولتك أو الرقم الدولي الموحد، أو من خلال خدمة الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم لرقم بلدك أيضًا، كذلك يُمكن أيضًا الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تصلك عبر رقم جوالك الذي قمت بالاشتراك من خلاله، بالإضافة إلى إمكانية المشاركة من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم تثبيته على موبايلك، ثم البَدْء في الاستخدام وإرسال المشاركة برقم جوالك.

أسماء الفائزين بالجوائز الكبرى

تم حتى الآن إعلان 39 فائزًا في مسابقة الحلم في مختلف الجوائز المقدمة، بينما كانت قيمة الجوائز الكبرى كالتالي:

حامد أحمد اللحياني 2022-02-24 السعودية الحلم (بناء مسجد، بناء منزل، الزواج) $150,000

عيسى بن عايل بن راشد الفارسي 2022-03-24 عمان الحلم (تأمين مستقبل اولاده – علاج) $150,000

عبد الله عثمان الحاج 2022-05-05 السعودية الحلم – بيت بقيمة 250,000 $ ( شراء بيت في الخرطوم ) $250,000

أحمد سعيد عبدالحسن 2022-05-25 العراق الحلم – 500,000 $ (بيت و حياة افضل ) $500,000

كما يُمكن ترقيك حسابك في المسابقة والحصول على الجوائز الأخرى الفردية، وذلك من خلال الإجابة الصحيحة على الأسئلة، والمشاركة أكثر من مرة في المسابقة، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة عدم تواجد اسم أو رقم لدولتك بين أرقام التواصل الأساسية، يُمكن الاتصال والمشاركة من خلال الرقم الدولي الموحد للتواصل من جميع الدول، وانتظار موعد السحب لاعلان اسم الفائز في سحب عن طريق القرعة العشوائية.