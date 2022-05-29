جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى 500 جنيه اغلقه فورا بعد الاستخدام هتوفر مثير جدا

إرتفاع فاتورة الكهرباء أصبحت أحد أهم المشاكل التى تواجه جميع المواطنين وذلك لأن الفاتورة تكون بمبالغ مبالغ فيها والبعض يرجع السبب لعطل فى العداد ولكن هذا ينتج عن الاستخدام الخاطئ للكهرباء وعدم ترشيد الاستهلاك فى الكهرباء وترك الإضاءة والأجهزة الكهربائية تعمل مع عدم التواجد فى المكان وغيره العديد من الأسباب.

أجهزة صغيرة تضاعف فاتورة الكهرباء

حيث أنه من المعروف أنه تتواجد العديد من الأجهزة الكهربائية التي لا يمكن الاستغناء عنها فى كل المنازل ولكن يجب الحرص عند استخدامها ومنها ما سيفاجئ البعض عند معرفته ومنها: