شوف أقوي عروض بنده الجديدة على المنتجات الغذائية الجبن والمكسرات والتوابل تخفيضات وخصومات رهيبه

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عروض بنده الجديدة السعودية 2022م – 1443هـ الخاصة بشهر مايو، فمنذ بداية شهر مايو والعروض لا تنتهي وتقدم الماركت أقوى العروض ولعل أنها قامت بعمل هذه العروض المميزة من التخفيضات بسبب الغلاء الشديد المتفشي في البلاد في الشهور الأخيرة الماضية من عامنا الجاري 2022م، وبالرغم من شهرة الهايبر الواسعة إلا أنها سعت إلى أن تقدم الكثير من الخدمات على المنتجات المختلفة وكل ما يحتاج إليه المرء في حياته ومنزله تابعوا معنا افضل العروض. عروض بنده الجديدة السعودية 2022م – 1443هـ سعر جبنة الرومي هيلثي فود يصل بعد الخصم إلى 44.95 ريال سعودي بدلًا من 56.95 ريال سعودي.

لبنة بريزيدون سعرها وصل من 32.95 ريال سعودي إلى 21.95 ريال سعودي.

أما الجبنة الموتزاريلا نوع البقرات الثلاث سعرها يبلغ حوالي 28.95 ريال سعودي بدلًا من 43.75 ريال سعودي.

خليط زبدة مارجريتا مالحة سعرها وصل من 16.95 ريال سعودي إلى 10.95 ريال سعودي.

مخلل مشكل مصري سعره حوالي 8.95 ريال سعودي بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

مربى تين ومشمش وفراولة سعر العلبة بلغ 13.95 ريال سعودي بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

عسل هابي لاند الأسود مصري المنشأ سعره وصل إلى 9.95 ريال سعودي بعد أن كان 13.95 ريال سعودي.

جبن كبري جولد شيدر أحمر وأبيض شعرها 48.95 ريال سعودي بدلًا من 74.95 ريال سعودي.

صدور رومي مدخن ستربس بيبي سعرها وصل من 54.95 ريال سعودي إلى 79.95 ريال سعودي.

جبنة خفيفة الملح أبيض سعرها 29.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

إيدام فوريكو – جبنة هولاندية سعرها 21.95 ريال سعودي بدلًا من 79.95 ريال سعودي.

أرجل دجاج التنمية سعرها 7 ونص ريال سعودي بدلًا من 11 وربع ريال سعودي. عروض بنده على التوابل والمكسرات مكسرات مشكلة عادي سعر الكيس منها حوالي 49.95 ريال سعودي بدلًا من 75.95 ريال سعودي.

قهوة تركي فاتحة وداكنة سعرها وصل من 59.95 ريال سعودي إلى 34.95 ريال سعودي.

بن خولاني محمص سعر الكمية كان 84 ريال سعودي ووصل بعد التخفيض إلى 49.95 ريال سعودي.

سميد خشن وناعم سعره 6.95 ريال سعودي بخصم مميز بعد أن كان 10.95 ريال سعودي.

زيتون كوبوليفيا أسود أو أخضر مقطع إلى شرائح سعره 14.95 ريال سعودي بدلًا من 24.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوي عروض بنده الجديدة على المنتجات الغذائية الجبن والمكسرات والتوابل تخفيضات وخصومات رهيبه - ثقفني

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