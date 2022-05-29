شوف أقوى عروض ساكو السنوية في مهرجان ساكو للعروض الإستثنائية Saco

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض ساكو هايبر ماركت Hyper market Saco في المملكة العربية السعودية، والذي يضم مجموعة متميزة من العروض الحصرية على أسعار منتجات مختلفة، منها الأجهزة بجميع أنواعها وأسعارها المختلفة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الأدوات المختلفة، وعروض أخرى عديدة على أسعار مستلزمات السيارات والحدائق، وغيرهم من خصومات أخرى عديدة، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع الاي نعرضها لكم من خلال موقع ثقفني.

عروض ساكو هايبر ماركت Saco market في المملكة العربية السعودية

تتوفر مجموعة متميزة من العروض الحصرية اليوم في كافة فروع ساكو ماركت في المملكة العربية السعودية، وتضم: خصم مميز على سعر الرافعة الكهربائية 12 فولت 13 أمبير،. خصومات أخرى منهم على أسعار مفتاح الربط الصدمي الكهربائي، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار جركن البنزين 5 جالون، وعروض أخرى منهم على أسعار سلك الإشتراك 3 متر، وعلى سعر كابل دفع بطارية السيارة، وغيرهم من عروض على أسعار الرافعة الكهربائية مع ملف براغي ومنفاخ، وغيرهم من عروض.

تنزيلات خاصة اليوم في فروع ساكو هايبر ماركت

توجد أيضاً داخل فروع ساكو السعودية عدة تخفيضات على أسعار: مسدس الشحن الغاز المكيف، وعرض آخر منهم على سعر غاز التعبئة لأنظمة التكييف 13 أوقية، وعروض أخرى منهم على أسعار غاز الفريون لمكيف هواء السياره، وعرض آخر منهم على سعر مبرد ومكيف هواء السيارة، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار إعادة الشحن السريع لمكيف هواء السيارة.

تنزيلات حصرية متنوعة من اليوم وحتى نفاذ الكميات

توجد مجموعة متميزة من العروض الحصرية اليوم على أسعار: المصباح المعدني المعلق باللونين الفضي والذهبي، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار المصباح المعلق المعدني الذهبي الدائري، وعرض مميز آخر على سعر لمبة طاولة السيراميك الحمراء والزرقاء، وخصم آخر منهم على سعر لمبة طاولة السيراميك 60 واط باللون الأسود، كما لديهم أيضاً عروض حصرية على أسعار لمبة الطاولة السيراميك بشكل اسطواني، وعروض حصرية منهم على أسعار لمبة طاولة السيراميك باللونين الأبيض، والزهري، وغيرهم من عروض على أسعار لمبات ابطاولة السيراميك بالشكل السداسي بعدة ألوان مختلفة.