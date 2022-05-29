نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الايفون والشاشات واللاب توب تصل ل 50% أقوى عروض الأجهزة من جرير في المقال التالي
عروض جرير الأسبوعية تكون مكتبة جرير من ضمن المكاتب التي استطاعت تقديم وتوفير كل المتطلبات والمستلزمات التي يريدها ويحتاجها كل شخص بالمملكة العربية السعودية في السوق المالي والمركزي، حيث أن تلك المكتبة استطاعت توفير كل المستلزمات والمنتجات التي يحتاجها كل مواطن بالمملكة، وأيضًا يتوافر في تلك المكتبة كافة المستلزمات التي يرغب بها ويحتاجها جميع طلاب المدارس مع مستلزمات المكاتب مع كافة ألعاب الأطفال في السعودية.
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عروض جرير اليوم
مكتبة جرير يكون متوافر بها أكبر العروض والخصومات القوية التي تكون متواجدة بها، كما أن تلك المكتبة تكون من ضمن المكاتب الكبيرة والشهيرة التي تختص لبيع كل السلع والمنتجات التي يريدها ويرغب كل المواطنين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك المكتبة قد وفرت وقدمت تلك الخصومات والعروض بأقل سعر لكي يناسب كل شخص بالسعودية.
تخفيضات جرير الأسبوعية
- عروض جير اليوم شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 65 بوصة الترا اتش دي الذكي بلون كسوف الفضة يكون بسعر 6999 بدلًا من 12999 ريال سعودي.
- خصومات جرير شاشة التلفزيون من النوع سكاي وورق حجم 75 بوصة الترا اتش دي الذكي باللون الأسود يكون بسعر 3499 بدلًا من 6999 ريال سعودي.
- ورق التصوير من النوع روكو كولور العادي الملون البيج باللون الأخضر والأزرق والأصفر والوردي عدد 100 ورقة يكون بسعر 10 ريال سعودي.
- بطاقة الشهادة من الماركة الغير محددة الكرتون باللون الذهبي البيج يكون بسعر 10 ريال سعودي.
- حاملة الشهادة مع الطباعة من الماركة الغير محددة بالإطار البلاستيك باللون الأخضر يكون بسعر 22 ريال سعودي.
- المقلمة المرنة من الماركة الغير محددة باللون الخوخي والمعدني يكون بسعر 9 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من الماركة الغير محددة بلون قوس قزح يكون بسعر 49 ريال سعودي.
- المقلمة المرنة من الماركة الغير محددة باللون اللامع الفضي سعرها يكون 9 ريال سعودي.
- حاملة الشهادة مع الطباعة من الماركة الغير محددة بالإطار البلاستيك باللون الأزرق يكون بسعر 22 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع تي سي ال حجم 85 بوصة الترا اتش دي يدعم الأندرويد باللون الفضي يكون بسعر 6999 بدلًا من 11499 ريال سعودي.
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