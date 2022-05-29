أسماء أولاد جديده 2022 ومعانيها احدث أسماء اولاد فخمة ملكيه

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الاسم هو ما يطلق علي المولود من القاب ينادون بها طوال حياتهم. وهي ما سيكون جزء من شخصياتهم فيها بعد وما سيميزهم عن غيرهم من الافراد. وفيما يلي سنذكر لكم أسماء الأولاد الجديدة والمميزة. أسماء اولاد جديده 2022 بشار: كثير السرور وصاحب الوجه البشوش.

فارس: معناه الفارس في ركوب الخيل.

عياش: معناه الباقي علي قيد الحياة.

سفيان: هو ما سفته الريح من تراب وغيره.

حاتم: معناه القاضي او الحاكم.

هادي: يعني الساكن الوقور.

زاهر: معناه الصافي المشرق.

امام: معناه من يقتدي بالناس.

فراس: معناه الذكي المتوقد.

خاطر: يعني ما يخطر بالبال او القلب.

نوفل: أي كثير المعطاء وجميل الوجه.

راجي: أي من يرجو الشيء او المتعلق بأمل.

مشاري: يعني خلية النحل.

شاهين: هو نوع من أنواع الصقور.

خالد: يعين طويل العمر.

حمزة: يطلق علي الأسد.

مالك: معناه الشخص الذي يحكم كل شيء.

زياد: يعني كثير العطاء.

مصعب: معناه الشخص الذي يتحمل المصاعب والشدائد.

سراج: هو شخص يشبه المصباح المنير.

حامد: معناه الذي يحمد الله تعالي علي نعمه.

ظافر: يعني الفوز والانتصار.

خلف: يعين العوض والبدل والابن الصالح.

منصور: معناه الشخص الفاز والمنتصر.

بسام: هو اسم مبني علي صيغة المبالغة فعال ويعني كثير الابتسام والبهجة والسعادة.

مروان: معناه الحجر الصلب الذي يشعل النار في نفسة. أسماء اولاد حلوة وفخمة ساري: معناه السحاب المصحوب بمطر.

عاصم: أي المانع عن الذنوب والمعاصي.

فارس: يعني الشخص الشجاع والمقاتل.

عمر: معناه من طال به العمر والحياه.

راغب: يعني الشخص المحب والمريد والامل والعطاء الكثير.

حسين: هو اسم لشخص الجميل حسن المظهر او الجبل العالي.

نجيب: يعني الانسان النفيس والغالي اللبيب سريع الفهم.

جاد: معناه الكرم ويقال جاد الحق أي يعطي الحق لا صحابة.

زين: يعني السمو وجمال الصفات ووسامة الوجه.

نجم: معناه الشيء اللامع في السماء ليلا.

كرم: يعني الجود والسخاء والفضل وكثرة العطاء بلا حدود.

عمر: معناه المعمر في الحياة .

فضل: معناه الزيادة والبقية والإحسان والغلبة بالمكارم.

ليث: معناه الأسد الشجاع المغوار.

بكر: هو الفتي من الابل وبكر أي خرج اول النهار.

سهيل: وهو تصغير سهل واسم نجم في السماء.

محمود: أي الشخص الذي يتسم بالصفات الحسنة والحميدة. عمر شويل - جدة أسماء أولاد جديده 2022 ومعانيها احدث أسماء اولاد فخمة ملكيه - ثقفني

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