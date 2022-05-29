نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء بنات جديده 2022 أسماء بنات حلوة ونادرة في المقال التالي

تبحث الكثير من الأمهات علي أسماء جديده ومبتكرة. لا سيما وان الكثيرين يومنون بان المولود يحمل حظا من اسمه. لذلك سوف نخصص مقالنا في عرض مجموعة متنوعة من أسماء البنات الجديدة والمميزة. أسماء بنات جديده ومعانيها كيان: معناه الوجود والقيمة.

ميار: معناه من تجلب الحظ والخير.

ليان: يأتي من الليونة والمرونة.

روان: معناه في اللغة الفارسية الروح.

رماس: معناه نوع من أنواع الألماس يتميز باللون الأسود البراق.

ريناد: يعني الرائحة الذكية العطرة وهو اسم البخور المخصص للكعبة.

جود: يعني الكرم والعطاء.

لار: معناه النجمة التي تضئ في السماء.

رهف: يعني الرقة واللطافة.

اسيل: معناه املس وناعم او الشيء اللين.

روفان: معناه وردة تركية الأصل واسم الحمام الذي يطوف حول الكعبة والسكون والرحمة.

ميرا: يعني الرائعة وهو مشتق من اسم مريم.

سلمي: يعني الفتاة ذات الايدي الناعمة والسالمة والناجية من الهلاك.

حسناء: معناه المرأة ذات الحسن الشديد والجمال.

روان: معناه الفتاة التي تنظر بشدة لشيء الجميل.

ريم: اسم يطلق علي الغزال ويرمز الي النقاء والرقة.

عنود: معناه فتاه صعبة المنال.

ثريا: يعني منارة متعددة الانوار ويتم تعليقها في اسقف المنازل.

جوري: يعني احد أنواع الورد ويتميز برائحته الطيبة الذكية.

اسراء: معناه سير القافلة.

تقوي: معناه الخشية والخوف من الله عز وجل.

زينة: يعني كل الأمور التي يتجمل بها الانسان ووردت في سورة الأعراف.

كوثر: يطلق علي نهر من انهار الجنة ويعني الخير الكثير.

نور: يعني الضياء والضوء.

مروة: هو اسم جبل يوجد في مكة المكرمة ومعناه الحجارة البيضاء البراقة.

سجي: معناه الليل وسكونة والظلمة الشديدة. أسماء بنات دلع وكيوت سلسبيل: معناه نهر في الجنة.

سدرة: يعني سدرة المنتهي.

ترف: يعني رغد العيش.

تالا: وهي النخلة الصغيرة.

افنان: هو مصدر الخير لأنه يجلب الجمال من الثمار والمجد والجمال.

ريتاج: هو باب للكعبة المشرفة.

فريده: معناه الجوهرة النفيسة او الجوهرة اليتيمة.

فريال: يعني الفتاة حسنة الجيد.

مياسة: الفتاة المتمايلة او المتبخترة في سيرها.

ابتسام: يعني التبسم من غير صوت ضحك او الفتاة كثيرة التبسم.

هايدي: يعني الفتاة من اصل نبيل.

مي: تعني انثي القرد والخادمة المملوكة.

ناردين: نبات طيب الرائحة يستعمل للزينة.

ازهار: هو عبارة عن برعم النبات.

أحلام: معناه قوية الشخصية ذكية ودايما تحلم وتخطط للمستقبل.

ايمان: معناه طيبة القلب يحبوها من حولها مشكلتها انها ما تعرف تعبر عن حبها.

تغريد: معناه فتاه طيبة ومحبوبة من الجميع.

خلود: معناه طيبة القلب شخصيتها قوية ومحبوبه.

دارين: من الأسماء ذات الإيقاع الرائع علي الاذنين.

نواري: معناه القمر المنير وتتصف صاحبته بالرومانسية.

ابرار: معناه البر والصلاح والطاعة.

ايتن: هو اسم عربي ويعني نور القمر.

ابتهال: يعني الدعاء والتضرع. عمر شويل - جدة أسماء بنات جديده 2022 أسماء بنات حلوة ونادرة - ثقفني

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