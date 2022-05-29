نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم 55% أقوى عروض السعودية اليوم في المقال التالي
عروض بنده اليوم يكون هايبر بنده من إحدى الأسواق التي تم بنائها بعام 1979، كما أن هذه الشركة تعد من أهم الشركات الكبيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، وأيضًا أصبح السوق من ضمن الأسواق المالية والتجارية والمركزية في المملكة العربية السعودية، وذلك لكي يتم البيع لكافة المنتجات والسلع التي يحتاجها ويرغب بها كل مواطن في المملكة العربية السعودية حتى استطاع السوق توفير المنتجات الغذائية والغير غذائية وأصبحت الشركة من أنجح وأشهر الشركات في المملكة.
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عروض بنده الأسبوعية
سوق بنده يكون من ضمن الأسواق التي يتواجد ويتوافر فيه كافة السلع والمستلزمات التي يريدها ويرغب بها كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية أما أن يكون من المنتجات الغذائية والغير غذائية مع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.
حيث يعمل هايبر بنده على توفيرها إلى جميع الزبائن المتواجدين في المملكة العربية السعودية، فيمكن أن يتم المنح والعرض لتلك العروض والخصومات بالصورة الأسبوعية أو اليومية على كل المنتجات في الهايبر.
خصومات بنده السعودية
- العدس الأحمر الهندي مقدار كيلو يكون بسعر 9.95 ريال سعودي.
- الكركم المطحون مقدار كيلو جرام يكون بسعر 29.95 ريال سعودي.
- الزنجبيل المطحون مقدار كيلو جرام يكون بسعر 32.95 ريال سعودي.
- اللوز المحمص المملح مقدار كيلو جرام يكون بسعر 59.95 ريال سعودي.
- خبز البريوش من النوع سويتز مقدار 700 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- كرواسون سفن دايز مقدار 5 + 1 * 55 جرام عدد اثنان حبة يكون سعرها 12.95 بدلًا من 15 ريال سعودي.
- حليب طويل الأجل كامل الدسم من النوع نادك مقدار 12 * 1 لتر يكون بسعر 54.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- الجبن الفيتا البيضاء من النوع نادك مقدار 500 جرام يكون بسعر 8.95 بدلًا من 10.25 ريال سعودي.
- الزبادي اليوناني السادة من النوع نادك مقدار 3 * 160 جرام يكون بسعر 9.50 بدلًا من 11 ريال سعودي.
- 6 * 100 جرام من الجبن شيدر كرافت تكون بسعر 29.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
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