نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت الإمارات بالأسعار مع تخفيضات ضخمة في المقال التالي

عروض لولو ماركت لا تنتهي في كل الفروع، لولو ماركت يعد من أفضل أنواع الأسواق المعتمدة داخلياً وخارجيا على مستوى الكثير من دول الخليجية، وهو أشهر أنواع الهايبر متواجدة داخل الإمارات العربية المتحدة، الذي لديه كل يوم جديد في العروض الكبرى، حيث من خلال لولو هايبر ماركت يمكنك توفير أموالك مع عروض لولو الحصرية وخصومات ضخمة، من كافة ما يرغب به العميل سواء كان من بقالة يومية وطعام طازج إلى الأجهزة الإلكترونية وأدوات المطبخ، ومن خلال التصفح والتسوق في لولو ماركت عبر الإنترنت ستجد خصومات وعروض جذابة والتي تجد صعوبة في تجاهلها فاستمتع معنا بمجلة عروض لولو هايبر التخفيضات والخصومات. عروض لولو ماركت على الدواجن الطازجة اليوم خصم كبير يصل إلى 33% على قطع دجاج العجبان 8 قطع دجاج وزن 900 جرام بسعر 15.90 درهم بدلا من 23 درهم. بخصم 23% على دجاج الشيش طاووق وزن 500 جرام متبل بسعر 13.45 درهم بدلا من 18 درهم إماراتي. دجاج جاردن فريش صدور دجاج مسحب وزن 500 جرام تخفيض 16% بسعر 20.75 درهم بدلا من 25 درهم إماراتي. قطع دجاج طازج بدون جلد من جاردن فريش بوزن 800 جرام بسعر 17.70 درهم بدلا من 20 درهم إماراتي بخصم 10%. عروض لولو ماركت على اللحوم الطازجة اليوم قطع لحم غنم وزن 500 جرام خصم 10% تبلغ نحو 20.45 درهم بدلا من 22.45 درهم إماراتي. ستيك لحم عجل وزن 300 جرام أو أكثر بسعر 11.25 درهم إماراتي بدلا من 15 درهم. بيف كفتة وزن 500 جرام بسعر 20.95 درهم بدلا من 26.45 درهم إماراتي بخصم 21%. وزن نصف كيلو لحم مفروم استرالي بخصم 18% على السعر الحالي حيث تبلغ 19.95 درهم بدلا من 24.45 درهم بخصم 18%. عروض لولو ماركت على مخبوزات طازجة اليومية لفائف تورتيلا سادة من بلانيت ديلي عدد 6 قطع بخصم 34% على العبوة بسعر 7.95 درهم بدلا من 12 درهم.

قاعدة بيتزا رفيعة مقرمشة من ديلي صن عبوة بها 4 قطع بوزن 320 جرام بسعر 10.95 درهم بدلا من 16درهم.

ديلي صن تورتيلا بالقمح السادة حجم ميني عدد 10 قطع في العبوة بوزن 250 جرام بسعر 7.50 درهم بدلا من 11 درهم بخصم 30%.

شرائح خبز بني حجم وسط 600 جرام من بيكر ستريت بسعر 14.50 درهم بدلا من 20 درهم بخصم 27%.

ديلي صن تورتيلا بالقمح كامل حجم ميني عدد 10 قطع بحجم 250 جرام بسعر 8 درهم بدلا من 11 درهم خصم 27%. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت الإمارات بالأسعار مع تخفيضات ضخمة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت الإمارات بالأسعار مع تخفيضات ضخمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.