نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات السعودية تصدر شرط هام وأساسي لا يمكن للمقيم والمواطن السفر بدون فعله .. تعرف عليه! في المقال التالي
قامت وزارة الداخلية التابعة لدولة المملكة العربية السعودية بعرض بعض الشروط وقامت بتوضيحها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى أنه قامت بطرح العديد من الشروط وقامت بالإجابة على كثير من الأسئلة المطروحة من المواطنين وسوف نوضح لكم هذه الشروط التي قامت بوضعها بالتفاصيل في هذا المقال.
تغيير مسمى المهنة
يمكن لجميع الأشخاص أن يقوموا بتغيير مسمى المهنة ولكن يجب إتباع هذه الشروط حتى يتمكن من الموافقة على هذا الطلب، وإليكم هذه الشروط بالتفاصيل :
- أن يكون الشخص الذي قام بالطلب معتمد اعتمادا كليا على المنشأة.
- وأن يكون أيضا ذلك الشخص اعتماده على أنظمة وزارة الموارد البشرية.
- وأن تكون مدة الصلاحية مستمرة الخاصة ب التراخيص التابعة إلى المنشأة التي ينتمي إليها.
- يجب أن يكون المتقدم إلى الطلب من أصل سعودي ويقيم بها، ولا يجوز أن يتقدم إلى ذلك الطلب شخص وافد أو لا
- يحمل الجنسية السعودية.
كيفية التغيير إلكتروني
يجب عليك أن تقوم باتباع جميع الخطوات حتى تتمكن من تغيير مسمى المهني إلكترونيا:
- أولا يجب عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية.
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى هذا الموقع.
- بعد ذلك يجب عليك الضغط على خيار المنشأة من الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك من خلال الخيارات التي سوف تتيح أمامك يجب الضغط على تغير المهنة.
- بعد ذلك قم بتغيير الوافد التي تريد أن تقوم بتغيره من خلال البيانات التي سوف تظهر أمامك بعد أن قمت بإضافة رقم الإقامة.
- تجد في ذلك الصفحة قائمة يوجد فيها جميع المهن يجب عليك اختيار المهنة المناسبة لك وقم باختيارها.
- بعد ذلك قم بالضغط على إرسال مع سداد جميع الرسوم المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجوازات السعودية تصدر شرط هام وأساسي لا يمكن للمقيم والمواطن السفر بدون فعله .. تعرف عليه! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.