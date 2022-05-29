الجوازات السعودية تصدر شرط هام وأساسي لا يمكن للمقيم والمواطن السفر بدون فعله .. تعرف عليه!

قامت وزارة الداخلية التابعة لدولة المملكة العربية السعودية بعرض بعض الشروط وقامت بتوضيحها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى أنه قامت بطرح العديد من الشروط وقامت بالإجابة على كثير من الأسئلة المطروحة من المواطنين وسوف نوضح لكم هذه الشروط التي قامت بوضعها بالتفاصيل في هذا المقال.

تغيير مسمى المهنة

يمكن لجميع الأشخاص أن يقوموا بتغيير مسمى المهنة ولكن يجب إتباع هذه الشروط حتى يتمكن من الموافقة على هذا الطلب، وإليكم هذه الشروط بالتفاصيل :

أن يكون الشخص الذي قام بالطلب معتمد اعتمادا كليا على المنشأة.

وأن يكون أيضا ذلك الشخص اعتماده على أنظمة وزارة الموارد البشرية.

وأن تكون مدة الصلاحية مستمرة الخاصة ب التراخيص التابعة إلى المنشأة التي ينتمي إليها.

يجب أن يكون المتقدم إلى الطلب من أصل سعودي ويقيم بها، ولا يجوز أن يتقدم إلى ذلك الطلب شخص وافد أو لا

يحمل الجنسية السعودية.

كيفية التغيير إلكتروني

يجب عليك أن تقوم باتباع جميع الخطوات حتى تتمكن من تغيير مسمى المهني إلكترونيا: