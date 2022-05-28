نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام خصم من 20 وحتي 75% خصومات شهر مايو الأخيرة في المقال التالي
عروض العثيم الاثنين تعد شركة أسواق عبدالله العثيم من ضمن الشركات المساهمة التي يكون المقر الخاص بها في المملكة العربية السعودية، كما أنها في الوقت الحالي تعمل في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، كما أن أنشطة السوق الأساسية هي البيع لكل المواد الغذائية بالجملة ومراكز التسوق وأيضًا محلات البقالة، كما أن الشركة تكون مستمرة في تقديم الكثير من الخصومات والعروض بشكل مستمر.
عروض العثيم الاثنين
هايبر العثيم يعمل على تقديم العديد من الخصومات والعروض بالشكل المستمر إلى كل عملاء الهايبر سواء كان بالمملكة العربية السعودية أو في مصر، فإن السوق لديه أكثر من مائة ثلاثة وثمانون فرعًا في المملكة ما بين سوبر ماركت وهايبر ماركت وركن، وكذلك لديها نحو واحد وثلاثون فرع في جمهورية مصر العربية، حيث أن هدف الهايبر هو الإستفادة من نموذج المتاجر مع إدخال الأسعار القليلة إلى هايبر المملكة في المحلات التجارية التي تكون صغيرة.
خصومات العثيم المملكة العربية السعودية
- الكيك المدخن حجم 500 جرام يكون بسعر 12.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الكنافة بالقشطة يكون 23 بدلًا من 46 ريال سعودي.
- زود ساندويتش الجبنة السائلة عدد 5 + 1 تكون بسعر 5.50 بدلًا من 6.75 ريال سعودي.
- سعر الحبة من زود الفطير المشلتت بالزبدة يكون 5.95 بدلًا من 6.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من معمول بالتمر يكون 19.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- شابورة من النوع هالي بالشوفان الابيض عدد 3 قطع حجم 400 جرام يكون سعرها 9.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.
- فانيليا من النوع رياض فود للحلويات حجم 6 * 20 جرام للربطة الواحدة تكون بسعر 8.75 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- 150 جرام من كوكيز بالشوكولاتة من النوع فيكتو يكون بسعر 3.95 بدلًا من 6.25 ريال سعودي.
- 900 جرام من الطحينة السائلة نوعها موسم تكون بسعر 20.50 بدلًا من 24.75 ريال سعودي.
- الطحينة السائلة من النوع فيكتو حجم 450 جرام يكون سعرها 13.50 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
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