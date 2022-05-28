شوف عروض Saco القوية على منتجات العناية الشخصية بأسعار مفاجأة

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تهتم جميع السيدات والرجال بأهتمامهم الشخصي سواء كان الداخلي أو الخارجي، وتقدم شركة Saco أفضل أدوات العناية الشخصية، والبعض منها يبحث عن الأسترخاء والراحة البدنية والنفسية ويذهب إلى مراكز علاجية وصالونات التجميل ليقضون فيها أمتع الأوقات بها لكي يتخلصون من ضغوط الحياة، توفر لكم أسواق Saco أقوي عروض الصيف للعناية الشخصية، دلعي نفسك وأشتري أقوي العروض والمنتجات من أكبر الماركات العالمية بأسعار رائعة ومميزة فقط من saco,، ويمكنكم الشراء والتسوق من موقعها الخاص وأستمتعوا بخدمات التقسيط والتوصيل للمنزل بأسعار تناسب الجميع. عروض Saco القوية على منتجات العناية الشخصية بأسعار مفاجأة جهاز الليزر فيليفت لإزاله الشعر بالومضات، جهاز يعمل بالبطارية لإزالة الشعر لفترة طويلة، ويوجد تحديد مستوى الطاقة التلقائي لشدة الضوء، عند الأستخدام، مرفق ملحق دقيق للوجه وخط البيكيني، 300000 نبضة ضوئية، يتميز بأحدث تقنية للضوء التي يستخدمها أطباء الجلد لإزالة الشعر بشكل أحترافي، يتميز الجهاز بتقليل الشعر بنسبة تصل إلى 50٪ بعد 3 L، ويتميز أيضاً بتعطل نمو بصيلات الشعر العميقة تحت الجلد لمنع إعادة نموه. سعر الجهاز 1199.00 ريال، أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 399.66 ريال بدون فوائد مع تمارا.

جهاز تدليك الظهر والكتف بالحرارة والجل، مميزات الجهاز جهاز لتدليك الظهر والاكف بطريقة طبيعية، يتضمن برنامجا للتحكم والضبط عن بعد، طول 81.026، عرض 46.82، أرتفاع 17.526 سم. يمكنك أستخدامها بنفسك ولا داعي لمدلكه، سعر الجهاز 549.00 ريال، ويمكنكم تقسيطها على 3 دفعات بقيمة 183.00 ريال بدون فوائد مع تمارا.

آلة سنفرة الجلد الدقيقة من HoMedics هومدكس، تتوافر باللون الرمادي، ومجهز بـ 50 فلتر قابل للأستبدال لسهولة التنظيف، هناك 4 مستويات قوة لتحقيق الراحة والفعالية القصوى، متوفره بألوان أبيض / وردي ذهبي، رمادي، يعالج المسام الدهنية والمتضخمة يقلل الرؤوس السوداء يحسن ندبات حب الشباب يقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، بسعر 219.00 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 73.00 ريال بدون فوائد مع تمارا.

فرشاة تنظيف البشرة من HoMedics هومدكس، متوفرة بألوان أبيض وذهبي وردي، ترطيب وتنظيف وتنعيم بشرتك. معها خمسة ملحقات رأس فرشاة قابلة للتغيير، يعمل على إزالة الشوائب تماماً ورفع الأوساخ التي تسد مسامك. سعر الجهاز 59.00 ريال. عمر شويل - جدة عروض Saco القوية على منتجات العناية الشخصية بأسعار مفاجأة - ثقفني

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