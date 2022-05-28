نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أربح نصف مليون دولار الآن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 ام بي سي MBC في المقال التالي
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 من أكثر الأمور التي يهتم بها كثير من المواطنين حول الوطن العربي هي معرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بطريقة الاشتراك في مسابقة الحلم التي يتم تقديمها على قناة أم بي سي من الإعلامي الكبير مصطفى الأغا حتى يتمكنوا من تحقيق أحلامهم والفوز بالجائزة الكبرى وبالتالي يهتم الجميع بمعرفة خطوات الاشتراك في هذه المسابقة وأرقام المسابقة حيث يهتم الجميع أيضا بمعرفة موعد سحب الفائز في هذه المسابقة ليتمكن من الحصول على الجائزة الكبرى لكي يتمكن من تحقيق أحلامه حيث يصل قيمة الجائزة إلى نصف مليون دولار أمريكي، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم
يمكنكم الآن الاشتراك في هذه المسابقة من خلال إرسال كلمة حلم من خلال الرسائل النصية مع كتابة الرقم الخاص ببلدك بعد ذلك سوف تصل إليك العديد من الأسئلة تقوم بالإجابة عليها بشكل صحيح وهذا يساعدك في فرصة الفوز حيث يتم الإعلان عن الفائز في هذه المسابقة من خلال قناة أم بي سي أما نظام السحب سوف يكون نظام القرعة العشوائي.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
يوجد أرقام مخصصة للاشتراك في مسابقة الحلم التي يتم بثها على قناة أم بي سي يمكن لجميع الأشخاص حول الوطن العربي الاشتراك في هذه المسابقة من خلال إرسال كلمة حلم في رسالة وكتابة الرقم المرادف لبلدك وسوف نعرض لكم الأرقام الخاصة بالدول العربية تشمل:
- المملكة السعودية 650444
- اليمن 2622
- مصر 95450-95458
- عمان 90434
- سوريا 1555
- الكويت 4141
بالإضافة إلى أنها يوجد رقم يمكنك الاتصال به من أي دولة حول الوطن العربي وإرسال الرسائل والاشتراك في هذه المسابقة بكل سهولة من خلال الرقم الموحد 0 0 8 8 2 1 6 2 2 7 7 5 6 2 7 أو يمكن الاتصال على إحدى الأرقام بشكل مباشر من خلال هذه الأرقام 0 0 8 8 2 1 6 1 0 1 0 9 أو من خلال الرقم 0 0 8 8 2 1.
وبالتالي يهتم كثير من الأشخاص المشتركين في هذه المسابقة معرفة موعد سحب الفائز في هذه المسابقة وذلك سوف تبدأ في يوم التاسع عشر من شهر مايو 2022 حيث يكون السحب على جائزة بقيمة تصل إلى نصف مليون دولار.
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