نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات مذهلة في أسعار الجوال والأجهزة الكهربائية ضمن أحدث عروض هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات مذهلة في أسعار الجوال والأجهزة الكهربائية ضمن أحدث عروض هايبر بنده، تتوفر غلاية فيليبس سعة 1.7 لتر بسعر 109 ريال بدلا من 139 ريال خصم 22%، تتوفر غلاية بلاستيكية كهربائية كينوود بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال خصم 34%، يتوفر فرن كهربائي كليك أون سعة 48 لتر بسعر 269 ريال بدلا من 399 ريال خصم 33%، يتوفر فرن كهربائي إي تي سي سعة 45 لتر بسعر 289 ريال بدلا من 365 ريال خصم 21% ضمن عروض هايبر بنده المذهلة 2022.

أحدث عروض هايبر بنده 2022

يتوفر ضمن عرض حصري ميكرويف وايت وستنجهاوس سعة 20 لتر بسعر 229 ريال بدلا من 349 ريال خصم 35%، تتوفر ضمن خصومات هايبر بنده نصف الثمن قلاية بدون زيت سنكور 1800 وات بسعر 449 ريال بدلا من 889 ريال خصم 50%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده قلاية بدون زيت كي أون سعة 1.7 لتر بسعر 299 ريال بدلا من 359 ريال خصم 36%، تتوفر قلاية بدون زيت كينوود بسعر 249 ريال بدلا من 579 ريال خصم 57%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف سوني ريدمي 10 سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية ثلاثية 50 ميجا بكسيل بسعر 729 ريال بدلا من 749 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف سوني ريدمي 10 اس سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام كاميرا أمامية 13 ميجا بكسيل و خلفية 64 ميجا بكسيل بسعر 799 ريال بدلا من 949 ريال خصم 15%، يتوفر ضمن خصومات هواتف سامسونج المذهلة هاتف سامسونج A 52 S يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام كاميرا أمامية 32 ميجا بكسيل و كاميرا خلفية رباعية 64 ميجا بكسيل بسعر 1419 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 15%.

عروض و تخفيضات بنده السعودية

يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده هاتف سامسونج A 33 يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام كاميرا أمامية 13 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 48 ميجا بكسيل بسعر خاص 1249 ريال مع قسيمة خصم 50 ريال، يتوفر هاتف سامسونج A 12 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و وخلفية رباعية 48 ميجا بكسيل بسعر 575 ريال بدلا من 599 ريال، يتوفر ضمن خصومات هايبر بنده نصف الثمن تلفزيون دورا ليد 42 بوصة بسعر 899 ريال بدلا من 1699 ريال خصم 47%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر تلفزيون تي سي ال يدعم تقنية 4K أندرويد سمارت 65 بوصة بسعر 2499 ريال بدلا من 3499 ريال خصم 29%، يتوفر جهاز أندرويد تلفزيون تي بسعر 159 ريال بدلا من 199 ريال خصم 20%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون امبكس جلوريا ضمن عرض حصري للأعضاء ليد 32 بوصة HD تي في بسعر 389 ريال بدلا من 514 ريال خصم 25%، يتوفر تابلت اطفال تكي ميني الكاتيل بسعر 339 ريال بدلا من 399 ريال خصم 15% ضمن عروض هايبر بنده المذهلة 2022.