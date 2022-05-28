نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت على الأثاث والتجهيزات المنزلية في المقال التالي

مئات العروض والتخفيضات تستطيع الحصول عليها من عروض لولو هايبر ماركت هذا الأسبوع، فمن بين العروض الموجودة داخل الهايبر عروض على الأثاث والتجهيزات المنزلية وأدوات الطهي المختلفة، حيث يوفر لولو أطقم مقلاة لقلي الطعام وأنواع مختلفة من القدور لطهي الطعام بسهولة، وكذلك أدوات التقطيع والتقديم، الآن يمكنك شراء ما يحتاجه منزلك من طاولات الطعام والأثاث المكتبي وغيرها أيضاً. عروض لولو هايبر ماركت اشتري طقم أواني طهي من الجرانيت من رافيلي الإيطالي مكون عشر قطع مقابل 339 ريال بدلاً من 599 ريال، ووفر مبلغ 260 ريال سعودي.

احصل على خصم بقيمة 180 ريال سعودي عند شراء طقم أواني طهي شيفلاين مكون من 9 قطع، يعرض مقابل 249 ريال بدلاً من 429 ريال سعودي.

وفر مع عروض لولو واشتري إناء شيفلاين الفولاذ المقاوم للصدأ مقابل 32 ريال بدلاً من 39 ريال. اشتري طقم أواني طهي مكون من 7 قطع من برستيج مقابل 119 ريال بدلاً من 279 ريال.

طاوة شيفلاين مسطحة مقاس 28 سم مقابل 29 ريال بدلاً من 39 ريال سعودي.

طقم أواني شيفلاين 9 قطع مقابل 419 ريال بدلاً من 599 ريال يوفر المشتري مبلغ 180 ريال.

احصل على قدر ضغط ستانلس سعة 3 لتر شيفلاين مقابل 99 ريال للحبة بدلاً من 139 ريال، ووفر 40 ريال. إبريق بايونير مقابل 15 ريال بدلاً من 19 ريال.

قارورة شفط من الفولاذ المقاوم للصدأ سعة 2 لتر مقابل 49 ريال بدلا من 59 ريال. عروض لولو طاولة قهوة مابل لايف متنوع احصل عليها مقابل 245 ريال بدلاً من 329 ريال، بخصم 84 ريال.

اشتري طاولة طعام خشبية + 6 كراسي طبيعية ثلاثية الأبعاد مقابل 899 ريال بدلاً من 1199 ريال بخصم قدره 300 ريال سعودي. رف هوم ستايل مقاس 40 سم احصل عليه مقابل 29 ريال بدلاً من 49 ريال، ووفر مبلغ 20 ريال سعودي.

احصل على رف تخزين طراز هوم ستايل أحمر اللون مقابل 99 ريال بدلاً من 149 ريال سعودي، ووفر 50 ريال، يمكنك استخدامه في حفظ العديد من الأشياء التي تحتاج إلى تخزينها مثل الأوراق والمعدات المختلفة.

رف زاوية من هوم ستايل يمكنك وضعه في المكتب أو المنزل متوفر بسعر 137 ريال بدلاً من 197 ريال سعودي، اشتريه ضمن عروض لولو ووفر 60 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت على الأثاث والتجهيزات المنزلية - ثقفني

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