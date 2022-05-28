شوف عروض بنده السعودية على السلع الغذائية تصل إلى 70% بمناسبة العودة للمدارس

يكون هايبر بنده من إحدى الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك الهايبر لديه أكبر المجموعات القوية معها الأعمال المهمة والرائعة المتواجدة بين كل شركة ومتجر في المملكة العربية السعودية، وذلك تم إلى أن تأسست شركة تعد من ضمن الشركات الكبيرة والناجحة والتي قامت بتمهيد الطريق لبناء عدة تصورات إيجابية في المملكة العربية السعودية.

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هايبر بنده يكون من أكبر الأسواق الشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا الهايبر يقوم بخدمة العديد من العملاء حتى تم وصولها حوالي مائة مليون وستون زبون يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية وأيضًا جمهورية مصر العربية، كما أن هذا الهايبر يعتبر من القطاعات المهمة المتخصصة في مجال التجزئة، وأيضًا فإن السوق لديه سجل متميز ورائع يعود إلى عام 1978.

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