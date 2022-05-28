نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على السلع الغذائية تصل إلى 70% بمناسبة العودة للمدارس في المقال التالي
يكون هايبر بنده من إحدى الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك الهايبر لديه أكبر المجموعات القوية معها الأعمال المهمة والرائعة المتواجدة بين كل شركة ومتجر في المملكة العربية السعودية، وذلك تم إلى أن تأسست شركة تعد من ضمن الشركات الكبيرة والناجحة والتي قامت بتمهيد الطريق لبناء عدة تصورات إيجابية في المملكة العربية السعودية.
عروض بنده السعودية
هايبر بنده يكون من أكبر الأسواق الشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا الهايبر يقوم بخدمة العديد من العملاء حتى تم وصولها حوالي مائة مليون وستون زبون يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية وأيضًا جمهورية مصر العربية، كما أن هذا الهايبر يعتبر من القطاعات المهمة المتخصصة في مجال التجزئة، وأيضًا فإن السوق لديه سجل متميز ورائع يعود إلى عام 1978.
تخفيضات بنده اليوم
- الطماطم المقشرة من النوع الطائي مقدار 400 جرام عدد 4 حبات يكون بسعر 9.95 بدلًا من 14 ريال سعودي.
- ورق العنب من النوع تريفا مقدار 960 جرام يكون بسعر 11.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- 4 قطع من التونة نوعها بنده مقدار 100 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 18 ريال سعودي.
- 100 كيس من أكياس الشاي نوعه خدير يكون بسعر 12.95 بدلًا من 18.50 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من صدور الدجاج الطرية نوعها بنده تكون بسعر 44.95 بدلًا من 52.95 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من صدور الدجاج الطرية من النوع سيارا سعرها يكون 39.95 بدلًا من 54.95 ريال سعودي.
- العبوة الترويجية من الجبن شيدر نوعها المراعي مقدار 6 * 56 جرام يكون بسعر 14.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- رقائق الشوفان باليقطين والتوت البري من النوع نستله فيتنس مقدار 450 جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- مرقة الدجاج من النوع ماجي مقدار 24 * 20 جرام يكون بسعر 13.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من الأرز كالروز من النوع وايت سوان يكون بسعر 29.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.
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