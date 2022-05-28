شوف أضخم مهرجان تخفيضات بالوطن العربي عروض لولو السنوية في آخر أيامها

أضخم مهرجان في الوطن العربي نقدمه فقط لحضراتكم من خلال موقع ثقفني ضمن عروض لولو لهذا الأسبوع، والمستمرة من أول أمس وحتى نهاية هذا الشهر، والتي تضم: خصومات خاصة على أسعار منتجات غذائية مختلفة، وكذلك مجموعة خصومات على أسعار مختلف أنواع المشروبات، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار سلع مختلفة من اليوم وحتى نفاذ الكميات، وإليكم التفاصيل:

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market big offers

تتوفر مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية على أسعار منتجات مختلفة، ومنها: خصم مميز على سعر مشروب الزنجبيل من شويبس، وعروض أخرى منهم على أسعار عبوات نسكويك مشروب الشكولاتة المميز، وعرض آخر منهم على سعر علبة كواستون برس سبركلينج راوند، وعرض آخر منهم على سعر حليب جوز الهند الخالي من منتجات الألبان الأصلي الغير محلى، وعرض آخر منهم على سعر مياه الموينة، وخصم آخر منهم على سعر علبة دكتور بيبر العادية، وعرض، على سعر عصير التوت البري من ذا بري، وعرض آخر منهم على سعر عصير روبنسون فواكه الصيف من ناس المتنوع.

خصومات خاصة من لولو هايبر ماركت حتى نفاذ الكميات

توجد مجموعة ضخمة من العروض الحصرية على أسعار: بر كريم صودا، وعرض آخر منهم على سعر موريسونس بوربون، وخصم آخر منهم على سعر باستا موريسونس الإيطالية، وعرض آخر منهم على سعر الشكولاتة بالحليب من موريسونس، وغيرهم من عروض على أسعار حمص موريسونس، وعلى سعر بسكويت القمح من نفس الماركة المميزة، وعروض أخرى عديدة على أسعار موريسونس جاك فروت المعلبة، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الشيبس المقطع، ومكرونة باستا من فري فاست، وكذلك لديهم خصومات خاصة على أسعار مشروب اللوز الغير محلى من موريسونس.

عروض لولو الأسبوعية Lulu offers لفترة محدودة

توجد مجموعة ضخمة من العروض على أسعار: سالد أصابع الموتزاريلا، والجبنة الشيدر من جالابينو، وعرض آخر منهم على سعر حلوى المصاص من فيمتو، وخصم مميز آخر على سعر يونجز كود افلت، وخصم آخر منهم على سعر أيسكريم جودي.