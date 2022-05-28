شوف جنون عروض لولو هايبر ماركت في نهاية مايو التوفير أغتنم الفرصة لثلاثة أيام فقط

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عروض لولو هايبر ماركت تقدم عروض وتخفيضات مجنونة وغير مسبوقة في عروض نهاية مايو التوفير، وعروض نهاية شوال على مجموعة هائلة من المنتجات والسلع الغذائية المتنوعة، بالإضافة إلى عروض جبارة على مجموعة مختارة من الأجهزة الكهربائية المنزلية والإلكترونية، كما تقدم مجموعة رائعة من أدوات المطبخ لربة المنزل بخصومات مذهلة، وذلك لمدة ثلاث أيام فقط من يوم الأحد الموافق 29 مايو 2022 وحتى الثلاثاء الموافق 31 مايو أو حتى نفاذ الكمية، في جميع فروع لولو هايبر ماركت في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. عروض لولو هايبر ماركت في نهاية مايو التوفير للسلع الغذائية: أنكور حليب مدعم مجفف سعة 2.25 كيلو جرام بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 85.95 ريال.

لحم نعيمي أنثى الخروف كامل بسعر 29.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 49.95 ريال.

بطيخ السعودية بسعر 0.95 ريال سعودي بدلاً من 2.95 ريال.

نيكاي قلاية هوائية سعة 3 لتر بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال.

اكسترا وايت مسحوق الغسيل وزن 7 كيلو جرام متنوع بسعر 29.50 ريال سعودي بدلاً من 49.50 ريال.

ريال. العائلة أرز أبيض بسمتي هندي وزن 10 كيلو جرام بسعر 59.90 ريال سعودي بدلاً من 87.75 ريال. خيار السعودية بسعر 1.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 4.65 ريال.

برتقال فالنسيا مصر بسعر 2.45 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 4.45 ريال.

سمك سلمون نرويجي كامل منصف بسعر 59.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 77.90 ريال.

لحم بقري هندي بسعر 24.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 35.95 ريال. عرض كرتونة الصافي حليب طويل الأجل كامل الدسم سعة واحد لتر بها 12 عبوة بسعر 42.95 ريال سعودي بدلاً من 59.90 ريال.

عرض عبوة ترويجية من بوك جبنة كريم مطبوخة قابلة للدهن سعة 500 جرام بسعر 22.25 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال.

فاديكو أيس كريم متنوع سعة العبوة واحد لتر بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال. عروض شاشات التلفزيون والإلكترونيات من لولو: باناسونك شاشة تلفزيون ذكية أندرويد مقاس 32 بوصة بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 1,499 ريال، تدعم الواي فاي وتتوفر خدمة التوصيل المجاني لهذا العرض.

أيكون شاشة تلفزيون عالية الوضوح ذكية ليد مقاس 50 بوصة بسعر 1,099 ريال سعودي بدلاً من 1,999 ريال.

عرض نوكيا تاب تي 20 سعة 64 جيجا بايت يدعم تشغيل الواي فاي بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 829 ريال.

موتورولا جي 51 سعة 128 جيجا بايت يدعم الجيل الخامس بسعر 769 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال عمر شويل - جدة جنون عروض لولو هايبر ماركت في نهاية مايو التوفير أغتنم الفرصة لثلاثة أيام فقط - ثقفني

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