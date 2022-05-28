شوف عروض نهاية شوال من لولو ماركت بالسعودية على مختلف المنتجات التي توفرها الأسواق

عروض نهاية شوال من لولو ماركت، تتوالي التخفيضات والخصومات المتنوعة المقدمة من LuLu Hayppr market في المملكة العربية السعودية حيث توفر تنزيلات الصيف الكبري للأجهزة المنزلية كما تقدم عروض وخصومات حتي 31 مايو 2022 بالإضافة إلى تنزيلات كبري تستمر حتي 7 يونيو لمستلزمات العناية الشخصية وفي هذا المقال سنطلعكم على أحدث ما تقدمه الأسواق من عروض حتي نهاية شوال 1443 بدءاً من الغد ومستمرة معكم لمدة ثلاثة أيام.

عروض نهاية شوال من لولو ماركت بالسعودية على السلع الغذائية

توفير 36 ريال واحصل على أنكور حليب مدعم مجفف 2.25 كجم بسعر 49.90 ريال سعودي فقط.

لمحبي تناول البطيخ يوجد بطيخ السعودية مقدم بسعر 0.95 ريال سعودي للكيلو.

بدلاً من 87.75 ريال يمكنك من خلال العروض المقدمة الحصول على أرز العائلة أبيض بسمتي هندي 10 كجم بسعر 59.90 ريال سعودي.

يوجد لحم نعيمي أنثي الخروف كامل سعر الكيلو 29.90 ريال سعودي كما يوجد لحم بقري هندي سعر الكيلو 24.90 ريال سعودي.

كما يتوفر بالعروض سمك السلمون نرويجي كامل منظف مع خصم 18 ريال على سعر الكيلو ليكون سعره 59.90 ريال للكيلو كما يوجد سمك سيبريم مزارع بسعر 27.90 ريال للكيلو.

وهناك تجد أيضاً خيار السعودية وبرتقال مصري وجبنه باراميزان إيطالي وجوز.

عروض متنوعة مستمرة حتي نهاية شوال 1443

تقدم تلك المنتجات من 29 مايو ولمدة ثلاثة أيام حتي 31 مايو 2022، حيث مختلف أنواع المنتجات المقدمة حيث يوجد مجموعة كبيرة من أدوات المطبخ مثل أيكون قلاية بدون زيت 2.5 لتر مع خصم 150 ريال لتصبح بسعر 99 ريال سعودي كما يوجد خلاط فيليبس 450 وات مع خصم 64 ريال ومع خصم 200 ريال يمكنك من خلال العروض فقط الحصول على تيفال قدر ضغط 6 لتر بسعر 299 ريال فقط ومقلاة غير لاصقة وبرستيج طقم أواني طهي 9 قطع و غيرها من أدوات المطبخ الأخري كما يتوفر عدد من أنواع الجوالات والإلكترونيات المختلفة مع خصومات قوية كما يوجد حذاء رياضي رجالي مع خصم 190 ريال ليصبح بسعر 105 ريال فقط كما يوجد عروض على عدد من لعب الأطفال والمفروشات وغيرها حيث توفر الأسواق لعملائها الكثير من المنتجات المتعددة والمتنوعة.