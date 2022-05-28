شوف عروض بنده الأسبوعية 50% خصم خاص اول يونيو اغتنم الفرصة قبل فوات الاوان

عروض بنده الأسبوعية، سوق بنده يتم تواجد فيه أكبر العروض معها أقوى الخصومات الرائعة، كما أنه من الممكن التقديم والعرض لتلك العروض والخصومات أما أن تكون بالصورة الأسبوعية أو اليومية، وكذلك فإن شركة بنده استطاعت أن تنال وتحصل على العديد من التوزيعات الأساسية التي وصلت نحو أربعة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها أيضًا تمتلك ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف منتج غذائي أو غير غذائي للسوق.

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عروض بنده الأسبوعية

هايبر بنده يكون من أقوى الأسواق الكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الهايبر يكون متوافر به كل السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية التي يريدها ويرغب بها كل فرد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا الهايبر استطاع تقديم وإعطاء الكثير من الأصناف التي تتواجد بالجودة الكبيرة والرائعة لدى كل شخص يرغب بها في المملكة العربية السعودية حتى قام سوق بنده بتوفير تلك المستلزمات والسلع بسعر صغير مناسب مع كل فرد في السعودية.

عروض بنده السعودية

تنزيلات بنده اليومية الزبادي اليوناني السادة من النوع نادك مقدار 3 * 160 جرام تكون بسعر 9.50 بدلًا من 11 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية الزبدة الغير مملحة من النوع نادك مقدار 500 جرام تكون بسعر 18.95 بدلًا من 24.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية الجبن فيتا البيضاء من النوع نادك مقدار 500 جرام سعرها يكون 8.95 بدلًا من 10.25 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم

تخفيضات بنده الأسبوعية عدد اثنان حبة من شرائح الجبن نوعها نادك مقدار 200 جرام تكون بسعر 11.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 200 جرام من الجبن بالقشطة المربعات من النوع نادك عدد 12 قطعة تكون بسعر 7.95 بدلًا من 9.25 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم حليب طويل الأجل من النوع ندى مقدار 18 * 200 مل يكون بسعر 25.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية