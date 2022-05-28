نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأخيرة على الهواتف الجوالة ومستلزماتها تصل إلى 40% في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تعد من ضمن الشركات التي تختص في بيع كل الإلكترونيات المتواجدة في تلك الشركة بالسعر الذي يتلاءم ويناسب مع كل شخص في المملكة العربية السعودية إلى أن تم حصول المواطن على كافة ما يرغب به ويحتاج له أما أن يكون هذا من الأجهزة الكهربائية والمنزلية وأيضًا الإلكترونية، كما أن شركة اكسترا تعتبر من إحدى الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول إلى الأسواق المالية والمركزية في السعودية.
عروض اكسترا نهاية مايو أقوى الخصومات تصل ل 60% تسوق بسرعة الآن
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من أكبر وأنجح الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تكون مستمرة في تقديم وعرض أقوى وأكبر العروض والخصومات المذهلة للغاية التي يتم توافرها في شركة اكسترا، وأيضًا فإن الشركة استطاعت تقديم ومنح العروض الكبيرة والخصومات بالسعر القليل المناسب مع كل شخص في المملكة، وكذلك تعد شركة اكسترا من الشركات التي تختص لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات بالتجزئة معها الأدوات والأجهزة المنزلية.
تخفيضات اكسترا الأخيرة
- تنزيلات اكسترا على محول الطاقة من أبل نوع سي سعة 20 واط باللون الأبيض يكون بسعر 69 بدلًا من 99 ريال سعودي.
- هاتف من النوع أبل آيفون 11 سعة 128 جيجابايت 4 جي رام باللون البنفسجي أحدث إصدار يكون بسعر 2199 بدلًا من 3559 ريال سعودي.
- سماعة داخل الأذن من أبل مدخل لايتنج يكون بسعر 79 بدلًا من 99 ريال سعودي.
- هاتف من النوع موتورولا إي 20 سعة 32 جيجا بايت 4 جي رام باللون الأزرق يكون بسعر 349 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- إيربودز إكس 2 من هونر تشويس باللون الأبيض يكون بسعر 99 بدلًا من 129 ريال سعودي.
- هاتف من النوع شاومي ريدمي نوت 11 سعة 128 جيجابايت 4 جي رام باللون الأزرق يكون بسعر 749 بدلًا من 799 ريال سعودي.
- الشاحن المتنقل من النوع هواوي 12000 مللي أمبير المتنوع يكون بسعر 86 بدلًا من 409 ريال سعودي.
- هاتف من النوع هواوي واي 9 إي سعة 128 جيجا بايت باللون الفضي يكون بسعر 949 بدلًا من 1099 ريال سعودي.
- هاتف من النوع شاومي 11 تي حجم 256 جيجا بايت 5 جي رام باللون الأزرق يكون بسعر 1499 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- هاتف من النوع شاومي ريدمي نوت 10 إس حجم 128 جيجا بايت باللون الأزرق يكون بسعر 749 بدلًا من 799 ريال سعودي.
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