شوف أقوى عروض بنده اليوم بخصومات حصرية تصل إلى نصف السعر

أقوى عروض بنده اليوم بخصومات حصرية على مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع المختلفة، يحرص عملاء بنده وهايبر بنده على متابعة أقوى العروض على مختلف المنتجات التى لا غنى عنها في أي منزل سواء سلع غذائية أو غير غذائية أو سلع استهلاكية، وكذلك كافة تجهيزات العرائس من أجهزة كهربائية أو تجهيزات منزلية وغيرها، للاستفادة من التخفيضات الهائلة على المنتجات، وتدعو بنده وهايبر بنده بالمملكة جميع عملائها لزيارة فروعها المنتشرة داخل المملكة لمتابعة هذه العروض، كما أنه يمكن معرفة أهم عروض بنده وهايبر بنده اونلاين من خلال البروشور المخصص لهذه العروض.

أقوى عروض بنده اليوم بخصومات حصرية تصل إلى نصف السعر على المواد الغذائية

أقوى عروض بنده اليوم السبت ولمدة أربعة أيام على طحين فاخر البيكر سعر الكيلو ( 4 حبات ) 12.95 ريال بدلاً من 21 ريال سعودي، الطحين المتعدد الاستعمال يدخل في إعداد أشهى المعجنات بالمنزل بشكل صحي مثل الباتيه و الكرواسون والبيتزا والخبز وغيرها، بالإضافة إلى بعض الحلويات مثل الفطير والبسكويت.

عروض بنده على زيت الزيتون العضوي يتميز بعدم استخدام الأسمدة الاصطناعية ويتم استبدالها بالاسمدة العضوية، لا يتم استخدام المواد الكيميائية، وقد قدمت بنده مجموعة متنوعة من زيت الزيتون العضوي مثل، زيت زيتون بكر ممتاز عضوي عافية سعة ( 500 مل ) بسعر 19.95 ريال بدلاً من 27.5 ريال سعودي، سعر زيت زيتون نادك وزن ( 500 مل ) بسعر 18.95بدلاً من 29.95 ريال، واحد لتر من زيت الجوف بسعر 39.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال سعودي، زيت كالاماتا جاست غريك سعة ( 500 مل ) بسعر 37.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال سعودي.

بنده و هايبر بنده بالسعودية

تعد بنده من أكبر شركات التجزئه بالمملكة العربية السعودية، تم تأسيسها عام 1978م ومقرها الرئيسي جدة، تمتلك سلسلة كبيرة من منافذ البيع تتنوع مابين هايبر ماركت و سوبر ماركت و أسواق بندتي، جميع منتجات بنده تحمل العلامة التجارية الخاصة بها ( بنده ) وتباع داخل أسواقها فقط، لقد حصلت بنده على مجموعة من الجوائز نظرًا لمجهودها المستمر لتقديم أفضل ما لديها من خدمات لعملائها، في عام 2005 حصلت بنده على جائزة أفضل شركة للبيع بالتجزئة بالمملكة.