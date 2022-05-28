شوف عروض جرير اون لاين jarir bookstore ومهرجان التخفيضات الحصري من مكتبات جرير مول jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير اون لاين jarir bookstore تم طرحها ضمن مهرجان التخفيضات الحصري المقدم بكل الفروع بمناسبة بداية فصل الصيف، والتي تتضمن مختلف المعروضات الخاصة بالمنزل، ومكاتب العمل، والمحال التعليمي، كما تشتمل تخفيضات مكتبات جرير مميزات أخرى بجانب الخصومات، مثل خدمة التقسيط، والدفع من خلال البطاقات الإئتمانية التي تمنح حامله خصم إضافي.

عروض جرير اون لاين jarir bookstore ومهرجان التخفيضات الحصري من مكتبات جرير مول jarirbookstore

تحتوي مكتبة جرير jarir bookstore على أسعار خاصة تقدمها على أجهزة الكمبيوتر المحمول، والشاشات الذكية، والجوال وأكسسواراته، كل هذا ضمن مهرجان التخفيضات الذي يقدمه الموقع الرسمي حصريًا لعملائه في المملكة العربية السعودية، مع خصومات 34%، و 57%، و 28%، فتابعو معنا لمزيد من التفاصيل في الفقرات التالية.

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يتيح جرير مول أفضل أجهزة اللاب توب في كل متاجر السعودية مع خصومات الصيف الأفضل على الإطلاق، حيث يعرض كل الفئات والإصدارات من الكمبيوتر المحمول، والتي بقدمها لكم من هواوي huawei وايسر، مع أجهزة لينوفو lenovo واسوس واتش بي، وتتباين المواصفات والأسعار على النحو التالي.

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من بين ما يقدمه موقع جرير jarirbookstore نجد مختلف أنواع الشاشات، حيث يوجد منها الياسات الذكية التي تعمل بتقنية البلوتوث، والعديد منها يشمل تقنية الواي فاي، هذا غير الجوده العالية التي يتنافس على توفيرها كل الشركات، ويمكن أن تجدون منها في التالي شاشات من سامسونج samsung و شاومي xiaomi ، مع شاشات هاير، وال جي، وتي سي.

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أما قي التالي فمتاح مختلف الإصدارات من جوالات ايفون 13 جرير الشهيرة، والاي ذاع صيتها في العام السابق وما زالت تشغل إهتمام العديد من العملاء في العام الحالي أيضًا، هذا مع جوالات شاومي xiaomi وسامسونج، وهواوي، وموتورولا، وفيفو، وهونر.

وبهذا انتهينا من سرد خصومات عروض جرير للجوالات والايباد والشاشات من مختلف الشركات الشهيرة في سوق الإلكترونيات السعودي، على أن نأتي لكم بتفاصيل أنظمة تقسيط جرير وتخفيضات أخرى من كل متاجر السعودية الخاصة في طرح الأجهزة الإلكترونية.