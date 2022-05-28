شوف أقوى عروض لولو ماركت الإلكترونية وهواتف أيفون بأسعار تنافسية lulu market

يعرض لولو ماركت عروض الصفقات المذهلة على الإلكترونيات من جوالات وأجهزة التابلت واللابتوب والشاشات الذكية وغيرها، وتعتبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الحديثة هي وسائل التواصل الأساسية التي يستخدمها الكبار والصغار للتواصل مع بعضهم البعض. لذا يقدم هايبر لولو تخفيضات كبيرة على أنواع متعددة من الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية هذا الأسبوع، وذلك تلبية لاحتياجات العملاء وتنفيذا لرغباتهم في شراء أجهزة إلكترونية متطورة بأقل الأسعار، ويأتي في قمة الأجهزة المعروضة ضمن عروض لولو هايبر ماركت هذا الأسبوع تخفيضات على أبل أيفون من إصدارات مختلفة، وفي هذا المقال نوضح مجموعة من الأجهزة الموجودة في مجلة عروض لولو لهذا الأسبوع.

لولو ماركت

استمتع باقوى العروض المقدمة من لولو هايبر ماركت على جوالات هونر، موتورلا، نوكيا، ألكاتيل، ولينوفو من الإصدارات الجديدة التي وصلت إلى فروع هايبر لولو حديثاً.

تستطيع الحصول على هاتف هونر إكس 9 الذكي سعة 128 جيجا بايت، مقابل 1099 ريال سعودي فقط.

احصل على جوال هونر إكس 7 سعة 128 جيجا مقابل 699 ريال.

جوال موتوريلا الجيل الخامس سعة 256 جيجا بايت مع سماعات أذن وحامي للشاشة مجاناً بسعر 1699 ريال فقط.

اشتري جوال ألكاتيل سعة 16 جيجا المعروض مقابل 199 ريال بدلاً من 249 ريال.

عروض لولو

جوال سامسونج جالاكسي اس 22 الجيل الخامس، سعة تخزين الهاتف 256 جيجا بايت احصل عليه مقابل 3499 ريال سعودي.

احصل على جوال سامسونج اس 22 ألترا الجيل الخامس سعة تخزين 256 جيجا بايت مقابل 5299 ريال.

عروض أيفون والجوالات من لولو هايبر ماركت

يمكنك شراء أبل أيفون 13 برو سعة 128 جيجا بايت مقابل 4199 ريال بدلاً من 4699 ريال، واستفد بخصم مذهل من هايبر لولو مقداره 500 ريال سعودي.

أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجا اشتريه الآن مقابل 4999 ريال بدلاً من 5699 ريال ووفر 700 ريال.

هاتف شاومي 11 تي برو سعة 256 جيجا بايت مقابل 2399 ريال بدلاً من 2499 ريال.

اشتري هاتف شاومي 11 تي الجيل الخامس سعة 128 جيجا مقابل 1649 ريال بدلاً من 1799 ريال، ووفر مبغ 150 ريال سعودي.

هاتف تكنو بوفا نيو 64 جيجا مقابل 529 ريال بدلاً من 569 ريال بخصم 40 ريال.

هواوي نوفا واي 70 ببطارية 5000 مللي أمبير عمر البطارية ثلاثة أيام، احصل عليه مقابل 729 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 5 بي سعة 32 جيجا مقابل 369 ريال بدلاً من 399 ريال.

جوال سامسونج جالكسي إس 21 إف إي الجيل الخامس سعة 256 جيجا بايت مقابل 2299 ريال بدلاً من 2999 ريال.

هايبر لولو عروض اللاب توب

إتش بي نوت بوك 14 إس بنتيوم مقابل 1599 ريال فقط بدلاً من 1699 ريال.