أفضل من الجاهز.. طريقة عمل الصابون السائل لغسيل الاطباق بحرفية عالية مثل الشركات بكمية كبيرة

توجد أشياء ضرورية في حياتنا اليومية ولا يمكن الاستغناء عنها، نحن نتحدث عن الصابون السائل، فمن الممكن أن نستخدم الصابون أكثر من عشرة مرات في اليوم، لكي نتخلص من البكتريا والفيروسات التي تنتج نتيجة أشياء كثيرة للغاية، وأصبحت قطع الصابون غير منتشرة على الإطلاق، والجميع يستخدم الصابون السائل، لأنه يوفر في الوقت ومريح بالنسبة للأطفال، وكل شخص له رائحة الخاصة التي يفضلها، نحن سوف نقدم لكم طريقة عمل الصابون السائل في البيت، دون اللجوء إلى شراء صابون مرة أخرى، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير الصابون السائل في البيت

أحد عوامل النظافة الشخصية هو استخدام الصابون في غسل اليدين في الصباح الباكر، وبعد تناول الوجبات، وفي الوضوء، قبل النوم، مع العلم أنه ارتفع سعر الصابون السائل في جميع الأسواق، بالإضافة إلى رائحته الغير طويلة، ونسبة المادة العطرية التي توجد فيه قليلة جدا، وتتلخص المكونات في:

كوب ونصف من الماء.

كوب ونصف من السلفونيك.

كمية قليلة من صودا سائلة، ويمكن الاستغناء عنها.

كوب من أمين التراى ايثانول.

ملعقة ونصف من التكسابون.

مقدار ملعقة من الكمبرلان.

ملعقة من فوسفات الصوديوم.

القليل من المادة الملونة.

ملعقة ونصف من المادة الحافظة.

كمية مناسبة من المادة العطرية، ويمكنك اختيار الرائحة التي تريدها.

طريقة تحضير الصابون في المنزل بكل سهولة

يجب كل ربة منزل أن توفر المال لزوجها لكي تكون زوجة مدبرة وغير مسرفة، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف، ولذلك إذا ارتفع سعر أي منتج في الأسواق، يجب عليكِ البحث والوصول إلى حل بديل وبسيط في السعر، والآن سوف نقدم الخطوات: