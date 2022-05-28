أسماء أولاد نادره ومميزه 2022 أسماء أولاد حلوة وفخمه

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حديثا اصبح اختيار اسم المولود الجديد امر من الأمور المهمة. التي تعطيها كل ام واب وقتا كافيا في البحث علي اسم مناسب. وعندما تبدا معرفة الام بحملها تقوم بالبحث عن اسم لمولودها الجديد. وفي هذا المقال سنقوم بذكر عدة أسماء عديده وجميلة ونادرة. أسماء أولاد ومعانيها ادم: معناه الشخص ذو البشرة السمراء.

أسامة: هو اسم من أسماء الأسد.

الياس: معناه الانسان المنقطع عم الناس من اجل عبادة الله.

رشيد: يعني الرجل الحكيم والقادر علي تحمل المسؤولية.

كريم: معناه شخص كثير العطاء.

عدي: ينسب الي قبيلة عدي وهي مصدر من كلمة عداء او عدو.

فراس: أي الذكي المتوقد.

تامر: أي الرزق الواسع.

ثامر: نسبة الي الشجر المثمر.

فهد: هو اسم حيوان مفترس الفهد.

ريان: معناه كثير اللحم وبالأخص اللحم السمين.

راجي: أي من يرجو الشيء او المتعلق بأمل.

زياد: أي العطاء والنمو.

ساهر: هو الذي يتأخر في النوم.

رامز: فاعل من رمز ويعني الايماء والاشارة.

مشاري: أي خلية النحل.

يحي: هو اسم نبي الله يحي.

حمزة: معناه الأسد وهو اسم الصحابي حمزة بن عبد المطلب.

معاذ: هو المحصن وتعني أيضا الجا الي الله.

مالك: هو من يملك الشيء او الحاكم.

مراد: هدف او مقصد.

مازن: يعني الشخص الذي يتمزن علي قومه.

باهر: معناه يبهر من يراه بوجهه المنير.

عاصم: المانع والحامي.

ملهم: معناه الالهام أي الشخص الذي يدل غيره علي فعل الخير.

لؤي: معناه الثور الوحشي.

غيث: هو المطر الذي يأتي بعد فتره كبيرة من الجفاف وينزل من السماء.

صفوان: معناه صخر املس.

مروان: مثني المرو وهو الحجر الأبيض. أسماء أولاد جديده 2022 ادهم: معناه الشخص الذي يشوبه السواد.

شهاب: معناه نجم.

عادل: معناه هو الشخص الذي يحكم بالعدل.

مصعب: معناه الذي يتحمل الصعاب وقت الشدة.

انس: اسم من أسماء الصحابة ومعناه المؤانسة.

راشد: معناه المدرك والعاقل والراشد.

اياد: هو القوي الشديد.

نادر: هو الشخص المفضل قليل الوجود.

توفيق: يعني السداد في العمل والحياة والنجاح.

تميم: معناه شخص شديد الكتمان.

تائب: معناه الطائع والراجع للخالق.

وسيم: شخص جذاب ذو شكل رائع.

سراج: معناه المصباح المنير.

علي: أي ارتفاع مكانة الشخص وعلوه.

حيدر: هو اسم من أسماء الأسد.

خليل: معناه الصديق الوفي. عمر شويل - جدة أسماء أولاد نادره ومميزه 2022 أسماء أولاد حلوة وفخمه - ثقفني

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