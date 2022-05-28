خطير جدا انقذ نفسك وأولادك قم بوضع عملة معدنية في الثلاجة قبل مغادرة المنزل

يسافر العديد من الناس لعدة أيام أو شهور وعند عودتهم لا يشعرون بأي تغيير قد طرأ في منازلهم، لكن الحقيقة أنه قد تحدث تغيرات كثيرة تحتاج إلى بعض الحيل لمعرفتها، ومن خلال المقال التالي سنخبركم بطرق معرفة إذا كان قد طرأ على المنزل تغييرات أثناء غيركم أم لا واهم ما يمكن تطبيق ذلك عليه هو الثلاجة، وما بداخلها من طعام.

سر وضع العملة المعدنية في الثلاجة

قبل السفر لعدة أيام يجب أن يتم وضع قطعة معدنية في كوب من المياه المجمدة، وعند العودة و رؤية أن القطعة المعدنية قد أصبحت في وسط الكوب، فهذا يعني أن الكهرباء قد انقطعت ويجب أن يتم التخلص من جميع محتويات الثلاجة، لأنها بنسبة كبيرة ستكون لا تصلح للاستعمال بسبب ذوبان الثلج من عليها وتعرضها للحرارة، ثم تجميدها مرة أخرى، هذا يعمل على تغيير جزئيات الطعام، مما قد يؤدي إلى تلفها.

طرق معرفة فساد الطعام

ذبول الخضروات والفواكه، ومن الخطأ التخلص من الذابل منها وتناول الباقي منها.

تغيير لون الخضروات الورقية.

تغيير قوام زلال البيض.

اختلاف رائحة البهارات عما هو معروف.

الرائحة النفاذة لبعض الطعام.

الرائحة النفاذة لبعض الطعام. انتفاخ العلب والعبوات للأطعمة المحفوظة.

نصائح عند انقطاع الكهرباء

هناك مجموعة من النصائح يمكن الأخذ بها في حال انقطاع الكهرباء، وهي: