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ينتابنا في بعض الأحيان رغبة في عدم الذهاب إلى بعض الأماكن، أو عدم العودة إلى المنزل يحدث ذلك نتيجة زيادة الطاقة السلبية المتواجدة في المكان، لذلك يجب على الأقل أسبوعيا طرد تلك الطاقة بكافة الوسائل الممكنة وذلك عن طريق مجموعة من النصائح التي يتم عملها في المكان المراد طرد الطاقة السلبية منه وهذا ما سنتعرف عليه في المقال التالي طرد الطاقة السلبية الطريقة الأولى باستخدام الملح والخل

المكونات خل أبيض.

ملح خشن.

مياه. طريقة التحضير خلط المكونات جميعها.

تركها لمدة أربع وعشرين ساعة.

وضع الكوب في أكثر المناطق التي يتم التواجد بها. الطريقة الثانية باستخدام الأمونيا والخل المكونات خل أبيض.

ملح خشن.

أمونيا.

مياه.

زيت عطري مثل اللافندر. طريقة التحضير خلط المكونات جميعها.

تركها لمدة أربع وعشرين ساعة.

وضع الخليط في زجاجة.

مسح أكثر المناطق التي يتواجد فيها أفراد الأسرة. الطريقة الثالثة باستخدام مياه الورد المكونات خل أبيض.

ملح خشن.

مياه ورد.

مياه. طريقة التحضير خلط المكونات جميعها.

تركها لتمتزج قليلًا .

وضع الخليط في زجاجة.

مسح أكثر المناطق التي يتواجد فيها أفراد الأسرة، والأركان بالمنزل كاملًا. طرق التخلص من الطاقة السلبية نساعدكم على طرد الطاقة السلبية من خلال مجموعة من النصائح، وهي: الاستماع إلى القرآن الكريم دائمًا.

وضع نباتات في المنزل لزيادة الطاقة الإيجابية.

العمل على توسيع مساحات المنزل والتخلص من الأثاث الغير مهم.

استخدام معطرات الجو.

عمل بخور بالمسك الأبيض كل أسبوع .

تجنب تكديس الأشياء التي لا قيمة لها.

تجنب وضع شيء في وسط الغرفة.

نشر الشموع في أركان الغرفة واشعالها بنفس حركة عقارب الساعة يساعد في نشر الطاقة الايجابية وتكون افضل ان كانت الشموع ذات رائحة عطرية. عمر شويل - جدة قم بوضع كوب من ماء وملح مع خل في المنزل لمدة 48 ساعة لن تتخيل ماذا سيحدث - ثقفني

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