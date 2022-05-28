شوف أربح مع بنده جوائز قيمة أكثر من 5000 ريال أسبوعياً عند التسوق

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جوائز ومفاجاءت قيمة تقدمها لكم أسواق بنده وهايبر بنده على مدار أربع أسابيع بقيمة 1000000 ريال، تسوق الآن بقيمة أسعار مختلفة تتراوح بين 10 ريال، 15 ريال، 50 ريال على جميع العروض المعروضة بداخل البريوش الأسبوعي، من سلع غذائية وسلع تمونية، وعروض متنوعة من اللحوم الطازجة والمجمدة سارعوا بشراء أحتياجاتكم الضرورية قبل نفاذ الكمية، يتوافر أيضاً عروض خاصة على المعلبات، يستمر العرض لمدة أسبوع كامل بجميع فروع بنده وهايبر بنده. أربح مع بنده جوائز قيمة أكثر من 5000 ريال أسبوعياً عند التسوق 2 كرتونة مياة معدنية أكوافينا، 30 حبه × 330 ملل، بسعر 13.95 ريال بدلاً من 29.90 ريال.

كرتونة دجاج ساديا مجمدة 10 حبات × 1.1 جرام، بسعر 169.95 ريال بدلاً من 197.75 ريال سكر ناعم الأسرة 10 كيلو × 2 كيلو، بسعر 26.95 ريال بدلاً من 38.25 ريال.

أرز أبيض بنجاني الشعلان وزن الكيس 10 كيلو، بسعر 59.95 ريال بدلاً من 83.95 ريال.

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فيلية قاروس بالجل، سعر الكيلو 42.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال.

روبيان مزارع، سعر الكيلو 39.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

ستيك سلمون ترويجي، سعر الكيلو 64.95 ريال بدلاً من 84.95 ريال.

شيم سعر الكيلو 7.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال.

تونا سعر الكيلو 13.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

بياض حمام، سعر الكيلو 19.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال. قسم اللحوم الطازجة والمجمدة كفتة بقري برازيلي مجمدة، سعر الكيلو 26.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال.

كتف عجل بدون عظم طازج، سعر الكيلو 52.95 ريال بدلاً من 63.95 ريال.

قطع عجل بالعظم طازج، سعر الكيلو 43.95 ريال بدلاً من 53.95 ريال.

فخد خروف أسترالي بدون عظم مجمد، سعر الكيلو 66.95 ريال بدلاً من 75.95 ريال.

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آيس كريم هاجين داز، 2 حبة + 1 مجاناً، متنوع بسعر 17.95 ريال بدلاً من 32.85 ريال.

آيس كريم باسكن روبنز، وزن الحبة 1 لتر متنوع بسعر 29.95 ريال بدلاً من 45.95 ريال.

ستربس الدجاج عادي وحار، من دو، وزن القطعة 750 جرام، بسعر 20.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال. عمر شويل - جدة أربح مع بنده جوائز قيمة أكثر من 5000 ريال أسبوعياً عند التسوق - ثقفني

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