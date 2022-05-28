أسماء بنات مميزة 2022 اجمل أسماء بنات حلوة وخفيفة

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يحتوي المعجم العربي علي العديد من الأسماء الجميلة والملفتة. والتي يفضل الكثير من الإباء والامهات تسميتها لبناتهم وبعض هذه الأسماء تعود لا صول عربية واخري من أصول مختلفة. وفي هذا المقال سنقدم لكم اجمل الأسماء المختلفة والمميزة. أسماء بنات جميلة ومميزة 2022 ريتاج: الباب العظيم وسمي باب الكعبة المشرفة بريتاج ويقال بانه يعني قفل الكعبة.

جوليا: اسم لاتيني معناه الشابة في عقلها وقلبها.

رزان: الفتاة ذات الرزانة والوقار.

لمار: يحتوي هذا الاسم علي عدة معاني منها ماء الذهب.

ليم: يعني الصلح والوفاء.

اسيل: الشيء الاملس والناعم.

ريما: يعني الغزال الناصع البياض.

ريناد: معناه اسم مشتق من الرند ويعني العود الذي يتبخر به وقيل بانه يعني شجر صغير من أشجار البادية ويمتاز برائحة الطيبة.

وجد: يعني الحب الشديد.

جوري: معناه الورد الأحمر الكبير.

سجي: معناه الصفات الحميدة.

فريال: معناه اسم فارسي ويعني الدلع والغنج.

تاليا: نور الجنة. تيماء: معناه الصحراء.

جني: معناه ما يجني من العسل او الثمر.

لميس: معناه لفظ عربي صحيح مشتق من اللمس.

ناردين: هو نبات طيب الرائحة ويستعمل للزينة.

ندي: معناه مطر وغاية ويعني الخير والبلل والجود والكرم وهو طيب البخور.

نغم: ويعني اللحن والطرب في الصون وحسن الغناء وصوت الموسيقي.

نوفة: معناه العلو والارتفاع والسمو.

هالة: هي الدارة حول القمر ودارة الشمس أي شكلها الجميل.

هبة: هي العطية بلا عوض وهي الشيء الموهوب او الذي يمنح.

هدي: تعني بيان والدلالة علي الرشاد.

هند: معناه المائة من الابل وهو من التهنيد الي الكلام الخفي.

هيفاء: يعني رقيقة الخصر وضامرة البطن. أسماء بنات ومعانيها اشرقت: معناه أضاءت وانارت وصاحبة اسم اشرقت فتاة ذات هيبه بين معارفها وجريئة ومحبة للحياة.

اروي: معناه فتاة طيبة القلب ومحبة لمن حولها وجادة في عملها.

ابرار: معناه الصادق المطيع الطاهر نقي السرائر وهي فتاة طيبة القلب.

افنان: هو الغصن المثمر الذي يمنح الاخرين ثماره وظلة وصاحبة اسم افنان هي فتاة بها كثير من الرفعة والسمو ولها طابع البهاء ويزيدها الاسم جمال.

بيسان: معناه فتاة مميزة جميلة لا تقارن بأحد.

بسنت: هو اسم من اصل عربي ويعني ورد ناعم الملمس ذو رائحه عطرية جميلة وجذابة. عمر شويل - جدة أسماء بنات مميزة 2022 اجمل أسماء بنات حلوة وخفيفة - ثقفني

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