نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض بنده وهايبر بنده اليوم السبت 28 مايو 2022 تخفيضات غير مسبوقه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضرانكم من خلال موقع ثقفني عروض بنده وهايبر بنده اليوم حيث تعد من العروض الهامه للغايه والتي عليها اقبال كبير جدا حيث تعد بنده من افضل مقدمي العروض في جميع مدن المملكه العربيه السعوديه حيث تقدم جمي المتطلبات التي يحتاج اليها الجميع من اجهزه منزليه وادوات كهربائيه لتجهيز العرائس بتخفيضات تصل الي نصف الثمن حيث سنقدم لكم مجله العروض الخاصه والتي تحتوي علي اقوي التنزيلات.

عروض بنده وهايبر بنده اليوم

تتضمن عروض بنده جميع الاجهزه المنزليه حيث تحتوي علي كافه مستلزمات كل مطبخ من الادوات التي تحتاج اليه كل النساء كما تحتوي لي جميع انواع المساحيق والمنظفات باسعار مميزه للغايه كي يستفيد الجميع كما تحتوي عروض بنده وهايبر بنده اليوم علي جميع انواع المواد الغذائيه من معلبات حيث تقدم الفول المعلب والتونه والجبن والبسكويت والمخبوزات بكافه انواعها وايضا المشروبات الغازيه.

مجله عروض بنده وهايبر بنده اليوم

تتضمن عروض بنده كافه أنواع الملابس حيث تحتوي علي بنطلون رجال وتيشرت بولو وأيضا الأحذية الرجال والنسائي وكافه مستحضرات التجميل الخاصة بالنساء والتي سنقدمها لكم من خلال مجله العروض التي تحتوي علي كافه المنتجات التي تقدمها عروض هايبر بنده وباسعارها أيضا حيث يمكن لكم الذهاب لاقرب هايبر أو متجر من متاجر بنده وهايبر بنده والاستمتاع برحله التسوق والاستفادة من هذا العرض.

تشمل عروض بنده وهايبر بنده اليوم جميع انواع اللحوم والأسماك بأسعار مخفضه للغايه حيث تحتوي علي سمك التونه وسمك القاروص بسعر 19.95 ريال سعودي وفيليه قاروص بالجلد بسعر 42.95 ريال سعودي وروبيان مزرعة بسعر 39.95 ريال سعودي وايضا سلمون نرويجي وجمبري بحر مطبوخ بسعر 27.95 ريال سعودي فقط وبياض حمام وشيم بسعر 7.95 ريال سعودي.

كما تحتوي ايضا علي جبنه عكاوي استرا وخليط زبده غر مملحه بيور وجبن قشقوان بقري داري بسعر 39.95 ريال سعودي فقط ولبنه داري ومخلل الخيار ومكدوس ايضا بسعر 29.95 ريال سعودي فقط وعسل اسود مصري بسعر 9.95 ريال سعودي كما تتضمن ايضا المرتديلا والزيتون الاخضر الاردني بسعر 16.95 ريال سعودي فقط والحلاوه الطحينيه.

اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً